В рамках 29-го тура чемпионата Испании 17 марта пройдет матч «Севилья» — «Сельта». Начало — 16:00 (мск). «Севилья» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» лишь на 6 очков оторвалась от опасной зоны. Да и вообще, плотность в таблице достаточно высокая.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сыграла неудачно. «Севилья» не смогла одолеть «Альмерию» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» добыла всего 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Да и «Реалу» команда дала настоящий бой. Севильцы уступили «галактикос» лишь с минимальным счетом.

Не сыграют: Лоик Баде, Хуанлу Санчес — травмированы.

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Состояние команды: в последних матчах команда несколько прибавила. При этом «Севилья» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

Матчи против «Сельты» для команды исторически складываются довольно сложно. Из пяти очных поединков «Севилья» выиграла лишь 1 раз при 4 ничьих.

При этом севильцы не проигрывают клуб из Виго уже 4 года. Да и сейчас хозяева явно сильнее оппонента.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» в нынешнем сезоне привычно борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 17 строчке таблицы.

Причем «Сельта» уж слишком часто терпит поражения — 14 раз. Да и в свои ворота пропускает команда многовато: 43 мяча в 28 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Сельта» была разгромлена «Реалом» (0:4).

Причем до того команда сумела одолеть «Альмерию» (1:0). А вот ничью с «Кадисом» (2:2) в актив явно не запишешь.

Вообще, «Сельта» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.

Не сыграют: Михайло Ристич, Карлос Дотор, Уиллиот Сведберг, Ренато Тапиа — травмирован.

Состояние команды: ныне «Сельта» не показывает стабильных результатов. Плюс переполненный лазарет снижает тактическую маневренность команды.

Правда, с реализацией у команды имеются сложности. Игроки «Сельты» забили всего лишь 30 мячей в 28 поединках Примеры.

Плюс ко всему, «Сельта» явно способна прибавить. Даже оставшиеся в строю исполнители могут выдать нужный результат в виде спасения от вылета в Сегунду.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Статистика для ставок

«Севилья» 4 года не проигрывает «Сельте»

«Сельта» в среднем забивает гол за матч

Четыре последних очных поединка завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 4.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.

Прогноз: Севильцы в последних матчах выглядели весьма выгодно.

«Севилья» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Победа «Севильи» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.49