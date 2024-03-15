В рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии 15 марта пройдет матч «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев. Начало — 19:00 (мск). «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Славия» Мозырь

Турнирное положение: «Славия» Мозырь в нынешнем сезоне едва ли может претендовать на что-то серьезное. Команда в спаррингах смотрелась не столь выгодно.

При этом «Славия» Мозырь в 8 зимних контрольных поединках выиграла лишь однажды. Победить ей удалось скромную «Ниву» Долбизно (6:0).

Славия Мозырь — Днепр Могилев: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.453.906.30Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Славия» Мозырь с минимальным счетом проиграла «Слуцку».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Мозырь проиграла 1 раз при 4 паритетах. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

«Славия» Мозырь всегда успешно противостоит днепрянам. В трех последних очных поединках она неизменно побеждала.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У «Славии» есть проблемы с надежностью тылов.

Имея достаточно скромный состав, клуб явно постарается побороться за попадание в топ-5. Вот только для этого нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

И уж совсем очевидно, что «Славия» Мозырь постарается добыть первую викторию в сезоне. Да и последнее поражение от днепрян случилось еще 6 лет назад.

«Днепр» Могилев

Турнирное положение: Возвращенцы в элиту явно не собираются вновь ее покидать. Днепряне нынче смотрятся симпатично.

Правда, «Днепр» Могилев довольно скромно выглядел в контрольных поединках. В 6 матчах удалось выиграть всего однажды.

Последние матчи: в предыдущем спарринге днепряне также уступили. «Днепр» Могилев минимально проиграл «Минску».

До того команда расписала сухую мировую с «горняками». А вот с «Гомелем» днепряне уверенно расправились (3:0).

Вообще, «Днепр» Могилев не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Днепр» Могилев обречен на борьбу за выживание. Правда, в этом плане команда как раз может преуспеть.

Правда, в матчах с более-менее крепкими оппонентами днепряне испытывают сложности. Зато удалось сохранить лидера команды Юрия Клочкова.

Плюс ко всему, «Днепр» Могилев способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды достаточно качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Клочков и компания постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Славия» Мозырь в трех последних матчах обыгрывала днепрян

«Днепр» Могилев из 6 контрольных матчей выиграл в одном

Последний очный поединок принес победу «Славии» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно равными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: Клуб из Мозыря выглядит сильнее новичка элиты, и явно постарается стартовать удачно.

«Славия» выглядит сильнее соперника, и явно проведет начало поединка в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Славии» Мозырь в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.09