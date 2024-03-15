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    «Славия» быстро прогнет днепрян

    «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 15 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев
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    Юрий Клочков
    В рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии 15 марта пройдет матч «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев. Начало — 19:00 (мск). «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 15 Марта 2024 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 19:00 Днепр Могилев Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Славия» Мозырь

    Турнирное положение: «Славия» Мозырь в нынешнем сезоне едва ли может претендовать на что-то серьезное. Команда в спаррингах смотрелась не столь выгодно.

    При этом «Славия» Мозырь в 8 зимних контрольных поединках выиграла лишь однажды. Победить ей удалось скромную «Ниву» Долбизно (6:0).

    Славия Мозырь — Днепр Могилев: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Славия» Мозырь с минимальным счетом проиграла «Слуцку».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Мозырь проиграла 1 раз при 4 паритетах. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    «Славия» Мозырь всегда успешно противостоит днепрянам. В трех последних очных поединках она неизменно побеждала.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда не блещет стабильностью в игре и результатах. У «Славии» есть проблемы с надежностью тылов.

    Имея достаточно скромный состав, клуб явно постарается побороться за попадание в топ-5. Вот только для этого нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

    И уж совсем очевидно, что «Славия» Мозырь постарается добыть первую викторию в сезоне. Да и последнее поражение от днепрян случилось еще 6 лет назад.

    «Днепр» Могилев

    Турнирное положение: Возвращенцы в элиту явно не собираются вновь ее покидать. Днепряне нынче смотрятся симпатично.

    Правда, «Днепр» Могилев довольно скромно выглядел в контрольных поединках. В 6 матчах удалось выиграть всего однажды.

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    • Последние матчи: в предыдущем спарринге днепряне также уступили. «Днепр» Могилев минимально проиграл «Минску».

    До того команда расписала сухую мировую с «горняками». А вот с «Гомелем» днепряне уверенно расправились (3:0).

    Вообще, «Днепр» Могилев не блещет стабильностью результатов. Однако наличие в составе нескольких опытных игроков явно придаст команде уверенности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Днепр» Могилев обречен на борьбу за выживание. Правда, в этом плане команда как раз может преуспеть.

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    Правда, в матчах с более-менее крепкими оппонентами днепряне испытывают сложности. Зато удалось сохранить лидера команды Юрия Клочкова.

    Плюс ко всему, «Днепр» Могилев способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды достаточно качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Клочков и компания постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Славия» Мозырь в трех последних матчах обыгрывала днепрян

    • «Днепр» Могилев из 6 контрольных матчей выиграл в одном

    • Последний очный поединок принес победу «Славии» (5:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно равными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

    Прогноз: Клуб из Мозыря выглядит сильнее новичка элиты, и явно постарается стартовать удачно.

    «Славия» выглядит сильнее соперника, и явно проведет начало поединка в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Славии» Мозырь в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Славия» Мозырь — «Днепр» Могилев с коэффициентом 2.03. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. «Славия» быстро прогнет днепрян
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