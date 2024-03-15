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    «Фортуна» справится с аутсайдером

    «Оснабрюк» — «Фортуна». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 15 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оснабрюк» — «Фортуна»
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    «Фортуна»
    В пятницу, 15 марта, в 26-м туре второй немецкой бундеслиги «Оснабрюк» дома сыграет против «Фортуны» из Дюссельдорфа. Начало игры — в 20:30 по мск. «Оснабрюк» — «Фортуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 15 Марта 2024 года
    Оснабрюк
  • Оснабрюк
    •  Оснабрюк 20:30 Фортуна Д Фортуна Д
  • Дюссельдорф
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    «Оснабрюк»

    Турнирное положение: Коллектив из Нижней Саксонии по итогам 25 сыгранных туров с 18 очками замыкает таблицу и от безопасной строки отстает на десять пунктов.

    «Оснабрюк» за всю дистанцию добыл лишь три виктории, девять раз сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей составляет 24:49.

    Последние матчи: На прошлых выходных «фиолетовые» на выезде потерпели поражение от «Кайзерслаутерна» со счетом 2:3. А перед этим они выиграли два поединка кряду, неожиданно одолев дома 1:0 «Ганновер» и в гостях 2:1 «Гамбург».

    Не сыграют: Лазарет почти пуст. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: Аутсайдер вполне неплохо провел свои семь последних игр чемпионата. В этот период он уступил только дважды, еще два раза он победил и три поединка свел вничью. И за весь этот отрезок времени «Оснабрюк» не забивал только в двух поединках.

    «Фортуна»

    Турнирное положение: Клуб из Дюссельдорфа на текущий момент в таблице идет на четвертой строке с 40 очками и от третьей отстает всего на балл.

    «Фортуна» добилась 11 викторий, а также по семь раз уступала и играла вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 52:34.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «красно-белые» на своем поле одолели конкурента за третью строку «Гамбург» со счетом 2:0, а еще ранее у них была гостевая мировая 2:2 с «Ганновером». И этими результатами команда продлила свою беспроигрышную серию до пяти встреч.

    Не сыграют: Все лидеры команды в строю.

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    Состояние команды: «Фортуна» к предстоящему поединку подходит с 5-матчевой серией без поражений. В этот период она смогла отпраздновать две виктории и три раза играла вничью. А забивная ее серия в рамках чемпионата страны состоит уже из восьми игр подряд.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Оснабрюк» не уступает уже на протяжении четырех игр кряду, выиграв за это время лишь раз

    • «Фортуна» на выезде в рамках чемпионата не побеждает на протяжении минувших четырех встреч, трижды сыграв вничью за данный период

    • «Фортуна» выиграла у предстоящего противника в пяти из шести последних противостояний при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оснабрюка» — 3.94, победа «Фортуны» — 1.83, ничья — 3.98.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.31 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на викторию «Фортуны», так как она весьма успешно играет против предстоящего противника и обыграла его в пяти из шести последних очных матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фортуны» за 1.83.

    Прогноз: И также здесь ждем обмена забитыми мячами и результативного исхода, потому что данные коллективы в своих предыдущих поединках без гола с поля не уходили.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Оснабрюк» — «Фортуна» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. «Фортуна» справится с аутсайдером
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