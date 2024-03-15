«Оснабрюк»
Турнирное положение: Коллектив из Нижней Саксонии по итогам 25 сыгранных туров с 18 очками замыкает таблицу и от безопасной строки отстает на десять пунктов.
«Оснабрюк» за всю дистанцию добыл лишь три виктории, девять раз сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей составляет 24:49.
Последние матчи: На прошлых выходных «фиолетовые» на выезде потерпели поражение от «Кайзерслаутерна» со счетом 2:3. А перед этим они выиграли два поединка кряду, неожиданно одолев дома 1:0 «Ганновер» и в гостях 2:1 «Гамбург».
Не сыграют: Лазарет почти пуст. Все основные игроки в строю.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: Аутсайдер вполне неплохо провел свои семь последних игр чемпионата. В этот период он уступил только дважды, еще два раза он победил и три поединка свел вничью. И за весь этот отрезок времени «Оснабрюк» не забивал только в двух поединках.
«Фортуна»
Турнирное положение: Клуб из Дюссельдорфа на текущий момент в таблице идет на четвертой строке с 40 очками и от третьей отстает всего на балл.
«Фортуна» добилась 11 викторий, а также по семь раз уступала и играла вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 52:34.
Последние матчи: В прошлом туре «красно-белые» на своем поле одолели конкурента за третью строку «Гамбург» со счетом 2:0, а еще ранее у них была гостевая мировая 2:2 с «Ганновером». И этими результатами команда продлила свою беспроигрышную серию до пяти встреч.
Не сыграют: Все лидеры команды в строю.
Состояние команды: «Фортуна» к предстоящему поединку подходит с 5-матчевой серией без поражений. В этот период она смогла отпраздновать две виктории и три раза играла вничью. А забивная ее серия в рамках чемпионата страны состоит уже из восьми игр подряд.
Статистика для ставок
- На своем поле «Оснабрюк» не уступает уже на протяжении четырех игр кряду, выиграв за это время лишь раз
- «Фортуна» на выезде в рамках чемпионата не побеждает на протяжении минувших четырех встреч, трижды сыграв вничью за данный период
- «Фортуна» выиграла у предстоящего противника в пяти из шести последних противостояний при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оснабрюка» — 3.94, победа «Фортуны» — 1.83, ничья — 3.98.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.31 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке ставим на викторию «Фортуны», так как она весьма успешно играет против предстоящего противника и обыграла его в пяти из шести последних очных матчей.
Рекомендуемая ставка: победа «Фортуны» за 1.83.
Прогноз: И также здесь ждем обмена забитыми мячами и результативного исхода, потому что данные коллективы в своих предыдущих поединках без гола с поля не уходили.
Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.95.