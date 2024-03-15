В пятницу, 15 марта, в 26-м туре второй немецкой бундеслиги «Оснабрюк» дома сыграет против «Фортуны» из Дюссельдорфа. Начало игры — в 20:30 по мск. «Оснабрюк» — «Фортуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оснабрюк»

Турнирное положение: Коллектив из Нижней Саксонии по итогам 25 сыгранных туров с 18 очками замыкает таблицу и от безопасной строки отстает на десять пунктов.

«Оснабрюк» за всю дистанцию добыл лишь три виктории, девять раз сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей составляет 24:49.

Последние матчи: На прошлых выходных «фиолетовые» на выезде потерпели поражение от «Кайзерслаутерна» со счетом 2:3. А перед этим они выиграли два поединка кряду, неожиданно одолев дома 1:0 «Ганновер» и в гостях 2:1 «Гамбург».

Не сыграют: Лазарет почти пуст. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Аутсайдер вполне неплохо провел свои семь последних игр чемпионата. В этот период он уступил только дважды, еще два раза он победил и три поединка свел вничью. И за весь этот отрезок времени «Оснабрюк» не забивал только в двух поединках.

«Фортуна»

Турнирное положение: Клуб из Дюссельдорфа на текущий момент в таблице идет на четвертой строке с 40 очками и от третьей отстает всего на балл.

«Фортуна» добилась 11 викторий, а также по семь раз уступала и играла вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 52:34.

Последние матчи: В прошлом туре «красно-белые» на своем поле одолели конкурента за третью строку «Гамбург» со счетом 2:0, а еще ранее у них была гостевая мировая 2:2 с «Ганновером». И этими результатами команда продлила свою беспроигрышную серию до пяти встреч.

Не сыграют: Все лидеры команды в строю.

Состояние команды: «Фортуна» к предстоящему поединку подходит с 5-матчевой серией без поражений. В этот период она смогла отпраздновать две виктории и три раза играла вничью. А забивная ее серия в рамках чемпионата страны состоит уже из восьми игр подряд.

Статистика для ставок

На своем поле «Оснабрюк» не уступает уже на протяжении четырех игр кряду, выиграв за это время лишь раз

«Фортуна» на выезде в рамках чемпионата не побеждает на протяжении минувших четырех встреч, трижды сыграв вничью за данный период

«Фортуна» выиграла у предстоящего противника в пяти из шести последних противостояний при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оснабрюка» — 3.94, победа «Фортуны» — 1.83, ничья — 3.98.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.31 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на викторию «Фортуны», так как она весьма успешно играет против предстоящего противника и обыграла его в пяти из шести последних очных матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Фортуны» за 1.83.

Прогноз: И также здесь ждем обмена забитыми мячами и результативного исхода, потому что данные коллективы в своих предыдущих поединках без гола с поля не уходили.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.95.