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    «Химки» начнут без прелюдий

    «Волгарь» — «Химки». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 марта 2024 года

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    «Химки»
    В рамках 22-го тура чемпионата России 9 марта пройдет матч «Волгарь» — «Химки». Начало — 14:00 (мск). «Волгарь» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Марта 2024 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 14:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Волгарь»

    Турнирное положение: «Волгарь» в нынешнем сезоне сражается за выживание в первом дивизионе. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Волгарь» лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. Вот только выиграли астраханцы всего 4 раза.

    Волгарь — Химки: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный пункт. «Волгарь» расписал мировую со «СКА-Хабаровск» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» добыл всего одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Астраханцы максимально настроены подняться из опасной зоны. Да и потенциал у команды вполне позволяет это сделать.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Вот только битва с «Химками» будет для астраханцев настоящим экзаменом.

    Матчи против «Химок» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж совсем очевидно, что «Волгарь» постарается взять хотя бы балл. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане в нынешнем сезоне борются за повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 1 месте таблицы.

    Причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный. Зато с атакой у химчан относительный порядок: 33 мяча в 21 поединке.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя турнирными пунктами. «Химки» разгромили «Тюмень» (3:0).

    Причем на зимних сборах результаты подмосковного клуба вызывали вопросы. Поражение от «Чертаново» (0:1) обнажило многие проблемы, да и с ЦСКА пободаться не удалось (0:3).

    Вообще, «Химки» видятся едва ли не главным фаворитом сезона. Андрею Талалаеву удалось сколотить интересный коллектив.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Химчане явно намереваются вернуться в элиту с первого места. Команда Талалаева постарается сразу оторваться от преследователей.

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    Подбор игроков у Талалаева весьма солидный. В каждой линии имеются опытные игроки, прошедшие школу РПЛ.

    Неплохой сезон выдает Хетаг Хосонов. Атакующий хавбек «Химок» отличился уже 6 голами в текущем первенстве.

    И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активно атаковать. Подопечные Талалаева явно сильнее одного из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • «Волгарь» более 6 лет не обыгрывал химчан

    • «Химки» забивают чаще всех в лиге — 33 мяча

    • Астраханцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

    Прогноз: Химчане мчатся в РПЛ, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Команда Талалаева имеет качественный подбор исполнителей, способных быстро вскрыть оборону хозяев.

    Ставка: Победа «Химок» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что астраханцы сумеют дать бой лидеру первенства.

    Ставка: Ничья за 3.32

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    Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Химки» с коэффициентом 2.60. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. «Химки» начнут без прелюдий
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