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    Да будет голевое изобилие!

    «Кайсар» — «Кызылжар». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсар» — «Кызылжар»
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    «Кызылжар»
    В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 6 марта пройдет матч «Кайсар» — «Кызылжар». Начало — 12:30 (мск). «Кайсар» — «Кызылжар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Марта 2024 года
    Кайсар
  • Кызылорда
    •  Кайсар 12:30 Кызыл-Жар Кызыл-Жар
  • Петропавловск
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» в нынешнем сезоне стартовал с поражения. Команда явно будет сражаться за выживание в элите.

    При этом команда даже в зимних контрольных матчах выглядела не лучшим образом. Из 5 спаррингов победить удалось лишь в одном.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Стартовый тур чемпионата завершился коллизией в матче с «Актобе» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсар» забил 6 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 12 раз.

    Единственная виктория в нынешнем календарном году пришлась на матч с «Александрией» (1:0). А вот «Ворскле» команда уступила со счетом 1:4.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: игра «Кайсара» вызывает немало вопросов. Особенно актуальный вопрос со слабой надежностью тылов.

    В составе команды стоит отметить опытного Руслана Юденкова. 36-летний белорусский хавбек уже отличился дебютным голом в стартовом туре чемпионата.

    И уж совсем очевидно, что «Кайсар» постарается добыть первые очки. Соперник тоже стартовал неудачно, да и вообще, дома нужно непременно побеждать.

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» совсем недавно выиграл Кубок ФНЛ. В финале команда переиграла «Броук Бойз» (2:0).

    Причем в 11 зимних спаррингах команда забила 9 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

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    • Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда потерпела поражение. «Кызылжар» уступил «Кайрату» (1:2).

    А вот до того команда уступила тульскому «Арсеналу». В контрольной встрече «Кызылжар» пропустил от туляков два безответных мяча.

    Вот только в матчах с более-менее пристойными оппонентами у команды то и дело возникают проблемы. «Кызылжар» имеет сложности с надежностью своих тылов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: последние поединки обнажили проблемы команды в обороне. Несмотря на них, «Кызылжар» потенциально способен побороться за место в середине турнирной таблицы.

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    Правда, поединки с «Кайсаром» для команды проходят не столь успешно. Из 5 последних очных встреч проиграно 3 при двух победах.

    В прошедшем чемпионате «Кызылжар» обменялся с оппонентом минимальными викториями. Причем соперники огорчили друг друга в гостевых поединках.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Кызылжар» вполне может преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Кызылжар» в 11 контрольных матчах выиграл всего 3 раза

    • «Кайсар» выиграл лишь 1 раз в нынешнем году

    • «Кызылжар» в последней очной встрече уступил «Кайсару» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.13 и 1.68.

    Прогноз: Обе команды проиграли в первом туре, так что в этой встрече постараются сыграть как можно активнее.

    И тем, и другим нужно набирать очки, а значит, отсиживаться в обороне никто не будет.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.64

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Кызылжар» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
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