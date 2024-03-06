В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 6 марта пройдет матч «Кайсар» — «Кызылжар». Начало — 12:30 (мск). «Кайсар» — «Кызылжар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» в нынешнем сезоне стартовал с поражения. Команда явно будет сражаться за выживание в элите.

При этом команда даже в зимних контрольных матчах выглядела не лучшим образом. Из 5 спаррингов победить удалось лишь в одном.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Стартовый тур чемпионата завершился коллизией в матче с «Актобе» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсар» забил 6 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 12 раз.

Единственная виктория в нынешнем календарном году пришлась на матч с «Александрией» (1:0). А вот «Ворскле» команда уступила со счетом 1:4.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: игра «Кайсара» вызывает немало вопросов. Особенно актуальный вопрос со слабой надежностью тылов.

В составе команды стоит отметить опытного Руслана Юденкова. 36-летний белорусский хавбек уже отличился дебютным голом в стартовом туре чемпионата.

И уж совсем очевидно, что «Кайсар» постарается добыть первые очки. Соперник тоже стартовал неудачно, да и вообще, дома нужно непременно побеждать.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» совсем недавно выиграл Кубок ФНЛ. В финале команда переиграла «Броук Бойз» (2:0).

Причем в 11 зимних спаррингах команда забила 9 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда потерпела поражение. «Кызылжар» уступил «Кайрату» (1:2).

А вот до того команда уступила тульскому «Арсеналу». В контрольной встрече «Кызылжар» пропустил от туляков два безответных мяча.

Вот только в матчах с более-менее пристойными оппонентами у команды то и дело возникают проблемы. «Кызылжар» имеет сложности с надежностью своих тылов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: последние поединки обнажили проблемы команды в обороне. Несмотря на них, «Кызылжар» потенциально способен побороться за место в середине турнирной таблицы.

Правда, поединки с «Кайсаром» для команды проходят не столь успешно. Из 5 последних очных встреч проиграно 3 при двух победах.

В прошедшем чемпионате «Кызылжар» обменялся с оппонентом минимальными викториями. Причем соперники огорчили друг друга в гостевых поединках.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Кызылжар» вполне может преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Кызылжар» в 11 контрольных матчах выиграл всего 3 раза

«Кайсар» выиграл лишь 1 раз в нынешнем году

«Кызылжар» в последней очной встрече уступил «Кайсару» (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.13 и 1.68.

Прогноз: Обе команды проиграли в первом туре, так что в этой встрече постараются сыграть как можно активнее.

И тем, и другим нужно набирать очки, а значит, отсиживаться в обороне никто не будет.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.64