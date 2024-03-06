«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» в нынешнем сезоне стартовал с поражения. Команда явно будет сражаться за выживание в элите.
При этом команда даже в зимних контрольных матчах выглядела не лучшим образом. Из 5 спаррингов победить удалось лишь в одном.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Стартовый тур чемпионата завершился коллизией в матче с «Актобе» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсар» забил 6 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 12 раз.
Единственная виктория в нынешнем календарном году пришлась на матч с «Александрией» (1:0). А вот «Ворскле» команда уступила со счетом 1:4.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: игра «Кайсара» вызывает немало вопросов. Особенно актуальный вопрос со слабой надежностью тылов.
В составе команды стоит отметить опытного Руслана Юденкова. 36-летний белорусский хавбек уже отличился дебютным голом в стартовом туре чемпионата.
И уж совсем очевидно, что «Кайсар» постарается добыть первые очки. Соперник тоже стартовал неудачно, да и вообще, дома нужно непременно побеждать.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» совсем недавно выиграл Кубок ФНЛ. В финале команда переиграла «Броук Бойз» (2:0).
Причем в 11 зимних спаррингах команда забила 9 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.
Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда потерпела поражение. «Кызылжар» уступил «Кайрату» (1:2).
А вот до того команда уступила тульскому «Арсеналу». В контрольной встрече «Кызылжар» пропустил от туляков два безответных мяча.
Вот только в матчах с более-менее пристойными оппонентами у команды то и дело возникают проблемы. «Кызылжар» имеет сложности с надежностью своих тылов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: последние поединки обнажили проблемы команды в обороне. Несмотря на них, «Кызылжар» потенциально способен побороться за место в середине турнирной таблицы.
Правда, поединки с «Кайсаром» для команды проходят не столь успешно. Из 5 последних очных встреч проиграно 3 при двух победах.
В прошедшем чемпионате «Кызылжар» обменялся с оппонентом минимальными викториями. Причем соперники огорчили друг друга в гостевых поединках.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Кызылжар» вполне может преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Кызылжар» в 11 контрольных матчах выиграл всего 3 раза
- «Кайсар» выиграл лишь 1 раз в нынешнем году
- «Кызылжар» в последней очной встрече уступил «Кайсару» (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.13 и 1.68.
- 2.10Бавария — Лацио: прогноз и ставка
- 1.80Реал Сосьедад — ПСЖ: прогноз и ставка
- 2.05Лидс — Сток Сити: прогноз и ставка
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Прогноз: Обе команды проиграли в первом туре, так что в этой встрече постараются сыграть как можно активнее.
И тем, и другим нужно набирать очки, а значит, отсиживаться в обороне никто не будет.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.64