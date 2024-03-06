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    «Атырау» сразу несдобровать!

    «Атырау» — «Ордабасы». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Ордабасы»
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    «Атырау»
    В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 6 марта пройдет матч «Атырау» — «Ордабасы». Начало — 15:00 (мск). «Атырау» — «Ордабасы»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Марта 2024 года
    Атырау
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 15:00 Ордабасы Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» в нынешнем сезоне стартовал с выездной ничьей. Команда расписала мировую с «Елимаем» (0:0).

    При этом команда даже в зимних контрольных матчах выглядела не лучшим образом. Из 5 спаррингов победить удалось лишь в одном.

    Последние матчи: До стартового тура команда в спарринге расписала мировую с ферганским «Нефтчи» (1:1). А еще чуть раньше «Атырау» уступил «Кеге» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атырау» забил 4 мяча. А вот в свои ворота пропустила команда 7 раз.

    Единственная виктория в нынешнем календарном году пришлась на матч с «Брера Струмицей» (2:1). Да и вообще, с реализацией у команды имеются сложности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: игра «Атырау» вызывает немало вопросов. Особенно актуален вопрос с низким уровнем реализации голевых моментов.

    Поединки против «Ордабасы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч выиграна всего одна при 3 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Атырау» постарается добыть очки в родных стенах. Вот только последняя виктория над «Ордабасами» случилась еще полтора года назад.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: «Ордабасы» совсем недавно уступили в финале Суперкубка Казахстана. В серии пенальти удачливее оказался «Тобол».

    Причем в 7 зимних спаррингах команда добыла лишь одну викторию. Причем забить удалось 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда добыла яркую викторию. «Ордабасы» уверенно расправились с карагандинским «Шахтером» (5:0).

    А вот «Елимай» в товарищеском матче удалось разгромить со счетом 4:0. Да и вообще, под конец сборов оборона команды стала выглядеть монолитнее.

    Действующий чемпион явно постарается повторить успех минувшего сезона. По именам состав команды выглядит впечатляюще.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем виде «Ордабасы» явно поучаствуют в чемпионской гонке. Подбор игроков для этого соответствующий.

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    Правда, поединки с «Атырау» в прошлом сезоне складывались непросто. «Ордабасы» по разу выиграли (2:1) и сыграли вничью (1:1).

    В составе «Ордабасы» стоит отметить форварда Жасура Яхшибоева. На его счету один из пяти мячей в ворота «горняков».

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться продолжить свой победный путь. «Ордабасы» явно будут действовать первым номером.

    Статистика для ставок

    • «Ордабасы» в 7 контрольных матчах выиграли всего 1 раз

    • «Атырау» выиграл лишь 1 раз в нынешнем году

    • «Ордабасы» в последней очной встрече не смогли одолеть «Атырау» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 5.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Ордабасы» стартовали просто блестяще, так что в этой встрече постараются продолжить свой мощный ход.

    Гости явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с активных и агрессивных атак.

    Ставка: Победа «Ордабасы» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники продемонстрируют высокий уровень реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Ордабасы» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. «Атырау» сразу несдобровать!
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