2 марта в рамках 21-го тура российской Первой лиги «Сокол» в родных стенах сыграет против махачкалинского «Динамо». Начало игры — в 13:30 по мск. «Сокол» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в Первой лиге, занимая 16-е место в таблице с 20-ю очками в активе. «Сокол» имеет одинаковое количество очков с «Кубанью» (15-е место).

Саратовская команда — худшая в лиге по надежности в обороне. Команда пропустила 35 голов в 20-и матчах. К тому же, «Саратов» не так много и забил — 18 мячей.

Последние матчи: В прошедших турах Первой лиги до паузы у «Сокола» складывалась игра далеко не лучшим образом. В прошлом туре команда проиграла «Кубани» (1:3), а матчем ранее сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

Все прогнозы на футбол

В рамках Первой лиги «Сокол» не может победить уже 12 матчей подряд. За этот период команда проиграла 8 раз и четырежды сыграла вничью.

Состояние команды: В товарищеских матчах во время зимней паузы «Сокол» играл уверенно и не проигрывал на протяжении 7-и матчей подряд. Стоит отметить, что соперники были не очень высокого уровня.

К слову, «Сокол» имеет большие проблемы с результативностью. Даже на своем поле команда забила всего 9 голов в 10-и встречах Первой лиги при 13-и пропущенных.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 37-ю очками в активе, являясь одним из главных претендентов на выход в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Стоит отметить, что «Динамо» — лучшая команда в лиге по надежности в обороне. Махачкалинцы пропустили всего 10 голов в 20-и матчах, забив при этом только 21 мяч.

Последние матчи: «Динамо» не показало отличных результатов в товарищеских матчах, но и уровень соперник был на порядок выше. Команда проиграла «Балтике» (1:2), а также дважды сыграла вничью с «Борацем» (1:1) и «Факелом» (0:0).

За последние 5 матчей в Первой лиге «Динамо» трижды побеждало и дважды проигрывало. За этот период команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: «Динамо» упорно готовиться к финальной стадии чемпионата, где самое интересное еще впереди, ведь преследователи наступают на пятки.

Команда вполне может вылететь даже из зоны стыков, ведь 5-е место отстает от 1-й позиции лишь на 2 балла. К тому же, «Динамо» не самая лучшая команда в лиге по результатам домашних встреч, набрав 15 очков из 27-и возможных.

Статистика для ставок

«Сокол» не одержал ни одной победы в 12-и последних матчах Первой лиги

Единственную очную встречу «Динамо» выиграло со счетом 2:0

«Динамо» не проигрывает уже 6 матчей подряд на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.05, а победа «Сокола» — в 5.40.

ТБ 2.5 оценивается в 2.75, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.45.

Прогноз: «Динамо» очень хороша в обороне. Можно предположить, что только гости смогут забить минимум 1 гол.

Ставка: Только «Динамо» забьет за 2.70.

Прогноз: Команды вряд-ли смогут выдать результативную игру.

Ставка: Тотал 2 меньше за 1.70.