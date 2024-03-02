«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» в нынешнем сезоне выступают куда ниже собственных амбиций. Сейчас команда находится на 10 месте таблицы.
При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Ньюкасл» пропустил уже 45 раз.
Ньюкасл — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела обидную неудачу. «Ньюкасл» проиграл «Арсеналу» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 11 мячей, пропустив в свои ворота 13.
А вот отставание от первой шестерки составляет целых 10 очков. Вот только проигрывает «Ньюкасл» уж слишком часто — 11 раз.
Не сыграют: Жоэлинтон, Ник Поп, Каллам Уилсон — травмирован. Сандро Тонали — дисквалифицирован.
Состояние команды: зимний цикл команде дается сложно. С такими результатами «сорокам» будет крайне сложно претендовать на попадание в еврокубки.
Поединки против «волков» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Ньюкасл» 2 раза при одном поражении.
Стоит отметить, что «Ньюкасл» не проигрывал «вулвз» уже два с половиной года. Да и вообще, пора бы «сорокам» возвращаться на победный путь.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «волки» в нынешнем сезоне традиционно примерили на себя роль середняка лиги. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.
Команда забила 40 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «вулвз» 4 победы при одном поражении. Причем в двух последних матчах «Вулверхэмптон» добыл минимальные виктории.
Не сыграют: Матеус Кунья — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вулверхэмптон» выглядит очень выгодно. Команда вполне способна подняться в турнирной таблице на несколько ступенек.
При этом «волки» прошли в 1/4 финала Кубка Англии. Команда с минимальным счетом переиграла «Брайтон».
В предыдущем туре чемпионата «Вулверхэмптон» разжился тремя очками. «Вулвз» минимально обыграли «Шеффилд Юнайтед».
«Волки» сейчас находятся на приличном ходу. Команда явно едет в гости к «сорокам» за очками, которыми явно способна разжиться.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не проигрывал «волкам» в 4 последних очных поединках
- «Вулверхэмптон» имеет действующую трехматчевую победную серию
- «Ньюкасл» не выигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.45.
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Прогноз: «Волки» в последних матчах выглядят весьма прилично, и явно постараются продлить свою беспроигрышную серию.
В матче примерно равных оппонентов и те, и другие будут осторожничать, так что голевой феерии ждать не стоит.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что какой-то из команд так и не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.38