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    Под знаком осторожности?!

    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»
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    Энтони Гордон
    В рамках 27-го тура чемпионата Англии 2 марта пройдет матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Начало — 18:00 (мск). «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» в нынешнем сезоне выступают куда ниже собственных амбиций. Сейчас команда находится на 10 месте таблицы.

    При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Ньюкасл» пропустил уже 45 раз.

    Ньюкасл — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела обидную неудачу. «Ньюкасл» проиграл «Арсеналу» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 11 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    А вот отставание от первой шестерки составляет целых 10 очков. Вот только проигрывает «Ньюкасл» уж слишком часто — 11 раз.

    Не сыграют: Жоэлинтон, Ник Поп, Каллам Уилсон — травмирован. Сандро Тонали — дисквалифицирован.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: зимний цикл команде дается сложно. С такими результатами «сорокам» будет крайне сложно претендовать на попадание в еврокубки.

    Поединки против «волков» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Ньюкасл» 2 раза при одном поражении.

    Стоит отметить, что «Ньюкасл» не проигрывал «вулвз» уже два с половиной года. Да и вообще, пора бы «сорокам» возвращаться на победный путь.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «волки» в нынешнем сезоне традиционно примерили на себя роль середняка лиги. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Команда забила 40 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «вулвз» 4 победы при одном поражении. Причем в двух последних матчах «Вулверхэмптон» добыл минимальные виктории.

    Не сыграют: Матеус Кунья — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вулверхэмптон» выглядит очень выгодно. Команда вполне способна подняться в турнирной таблице на несколько ступенек.

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    При этом «волки» прошли в 1/4 финала Кубка Англии. Команда с минимальным счетом переиграла «Брайтон».

    В предыдущем туре чемпионата «Вулверхэмптон» разжился тремя очками. «Вулвз» минимально обыграли «Шеффилд Юнайтед».

    «Волки» сейчас находятся на приличном ходу. Команда явно едет в гости к «сорокам» за очками, которыми явно способна разжиться.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» не проигрывал «волкам» в 4 последних очных поединках

    • «Вулверхэмптон» имеет действующую трехматчевую победную серию

    • «Ньюкасл» не выигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.45.

    Прогноз: «Волки» в последних матчах выглядят весьма прилично, и явно постараются продлить свою беспроигрышную серию.

    В матче примерно равных оппонентов и те, и другие будут осторожничать, так что голевой феерии ждать не стоит.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что какой-то из команд так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.45. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком осторожности?!
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