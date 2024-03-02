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    Сумеет ли «Ленинградец» перевернуть КАМАЗ?

    «Ленинградец» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 марта 2024 года

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    КАМАЗ
    В рамках 21-го тура чемпионата России 2 марта пройдет матч «Ленинградец» — КАМАЗ. Начало — 18:00 (мск). «Ленинградец» — КАМАЗ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Марта 2024 года
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    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Петербуржцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. Зимовала команда на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды явно выглядит не лучшим образом. В 20 матчах «Ленинградец» настрелял всего лишь 16 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Питерцы в спарринге минимально переиграли «Елимай».

    В 6 контрольных поединках «Ленинградец» добыл 2 победы при одной коллизии. Причем уступила команда только ферганскому «Нефтчи» (0:1).

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей в ворота соперников. А вот пропустили петербуржцы 4 гола.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: пока что петербуржцы лишь на 3 очка отдалились от зоны вылета. Вся борьба еще впереди, но команде срочно нужно улучшать реализацию.

    Поединки против КАМАЗа для команды проходят традиционно неудачно. В двух очных встречах «Ленинградец» по разу сыграл вничью и уступил.

    В родных стенах питерцы просто обязаны брать очки. Тем паче, оппонент также не особо преуспевает в плане реализации.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы, по сути, ни за что серьезное не сражаются. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 19 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

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    • Последние матчи: в 7 контрольных поединках КАМАЗ выиграл лишь дважды. А вот уступили челнинцы также 2 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается относительно неплохо. Челнинцы привычно осели в середине турнирной таблицы.

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    При этом КАМАЗ вряд ли будет бороться за попадание в стыки. Ресурсов для этого маловато, да и проблемы с реализацией пока не решены.

    В своем предыдущем поединке КАМАЗ снова уступил. Челнинцы в контрольной встрече проиграли новороссийскому «Черноморцу» (1:2).

    И уж совсем очевидно, что челнинцы едут на берега Невы за очками. Тем паче, команда способна выдать отдельный качественный поединок.

    Статистика для ставок

    • КАМАЗ обыграло «Ленинградец» в 3 последних очных поединках

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • «Ленинградец» дома добыл всего 1 викторию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ленинградец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с приблизительно одинаковыми коэффициентами — 2.09 и 1.72.

    Прогноз: Питерцы явно постараются отдалиться от опасной зоны на комфортное расстояние.

    Питерцам срочно нужно улучшать реализацию, к тому же они явно мотивированы второй раз в сезоне выиграть в родных стенах.

    Ставка: Победа «Ленинградца» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих сумеют забить 2 и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Ленинградец» — КАМАЗ с коэффициентом 2.25. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ленинградец» перевернуть КАМАЗ?
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