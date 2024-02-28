«Юнион» Сент-Жиллуаз
Турнирное положение: «Юнион» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. Сейчас она как раз уверенно лидирует.
При этом отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков. Да и с атакой у команды полный ажур: 59 забитых мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Юнион» Сент-Жиллуаз переиграл крепкий «Стандард» (2:1).
Вообще, в 5 своих матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз выиграл трижды при 2 паритетах. Причем 3 последних поединка были как раз выиграны.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 7.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: очевидно, что команда будет сражаться за золотой дубль. В чемпионате дела идут прекрасно, да и в Кубке попался ныне нестабильный оппонент. Правда, «Юнион» уступил ему в первой встрече (1:2).
Поединки против «Брюгге» для команды проходят традиционно сложно. В 5 последних очных встречах «Юнион» Сент-Жиллуаз выиграл и проиграл по 2 раза.
Разумеется, в этом поединке хозяева просто обязаны активно идти в атаку. Отыграть гандикап в один мяч им по силам.
«Брюгге»
Турнирное положение: «Брюгге» в нынешнем сезоне выступает куда хуже ожидаемого. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Команда забила 55 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 26.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы. А вот проиграл «Брюгге» тоже дважды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается откровенно бледно. При сильном по именам составе «Брюгге» частенько теряет очки на ровном месте.
При этом победа в первом полуфинальном матче Кубка явно прибавляет команде вистов. «Брюгге» уже явно не выиграет чемпионат, но в Кубке может достичь триумфа.
В своем предыдущем поединке «Брюгге» снова потерпел поражение. Дома команда была бита «Андерлехтом» (1:2).
И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Впрочем, никакой тактики действий на удержание минимального преимущества ждать не стоит.
Статистика для ставок
- «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет лучшую атаку в лиге — 59 мячей
- «Брюгге» имеет самые надежные тылы в лиге (наряду с «Антверпеном») — 26 пропущенных мячей
- «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет действующую трехматчевую победную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.93.
Прогноз: Хозяева нынче выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы поквитаться за поражение в первом матче.
«Юнион» Сент-Жиллуаз в трех своих последних матчах добыл виктории, и явно постарается продолжить победный сериал.
Ставка: Победа «Юнион» Сент-Жиллуаз за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Брюгге» удастся добыть нужный ничейный результат.
Ставка: Ничья за 3.55