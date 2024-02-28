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    «Брюгге» ждет коллизия?

    «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге»
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    Ханс Ванакен
    В рамках 1/2 финала Кубка Бельгии 28 февраля пройдет матч «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге». Начало — 22:30 (мск). «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Турнирное положение: «Юнион» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. Сейчас она как раз уверенно лидирует.

    При этом отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков. Да и с атакой у команды полный ажур: 59 забитых мячей в 27 поединках.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Юнион» Сент-Жиллуаз переиграл крепкий «Стандард» (2:1).

    Вообще, в 5 своих матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз выиграл трижды при 2 паритетах. Причем 3 последних поединка были как раз выиграны.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 7.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: очевидно, что команда будет сражаться за золотой дубль. В чемпионате дела идут прекрасно, да и в Кубке попался ныне нестабильный оппонент. Правда, «Юнион» уступил ему в первой встрече (1:2).

    Поединки против «Брюгге» для команды проходят традиционно сложно. В 5 последних очных встречах «Юнион» Сент-Жиллуаз выиграл и проиграл по 2 раза.

    Разумеется, в этом поединке хозяева просто обязаны активно идти в атаку. Отыграть гандикап в один мяч им по силам.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» в нынешнем сезоне выступает куда хуже ожидаемого. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 55 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 26.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы. А вот проиграл «Брюгге» тоже дважды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается откровенно бледно. При сильном по именам составе «Брюгге» частенько теряет очки на ровном месте.

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    При этом победа в первом полуфинальном матче Кубка явно прибавляет команде вистов. «Брюгге» уже явно не выиграет чемпионат, но в Кубке может достичь триумфа.

    В своем предыдущем поединке «Брюгге» снова потерпел поражение. Дома команда была бита «Андерлехтом» (1:2).

    И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Впрочем, никакой тактики действий на удержание минимального преимущества ждать не стоит.

    Статистика для ставок

    • «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет лучшую атаку в лиге — 59 мячей

    • «Брюгге» имеет самые надежные тылы в лиге (наряду с «Антверпеном») — 26 пропущенных мячей

    • «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет действующую трехматчевую победную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: Хозяева нынче выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы поквитаться за поражение в первом матче.

    «Юнион» Сент-Жиллуаз в трех своих последних матчах добыл виктории, и явно постарается продолжить победный сериал.

    Ставка: Победа «Юнион» Сент-Жиллуаз за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Брюгге» удастся добыть нужный ничейный результат.

    Ставка: Ничья за 3.55

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    «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. «Брюгге» ждет коллизия?
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