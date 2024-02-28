В рамках 1/2 финала Кубка Бельгии 28 февраля пройдет матч «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге». Начало — 22:30 (мск). «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Турнирное положение: «Юнион» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. Сейчас она как раз уверенно лидирует.

При этом отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков. Да и с атакой у команды полный ажур: 59 забитых мячей в 27 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Юнион» Сент-Жиллуаз переиграл крепкий «Стандард» (2:1).

Вообще, в 5 своих матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз выиграл трижды при 2 паритетах. Причем 3 последних поединка были как раз выиграны.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 7.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: очевидно, что команда будет сражаться за золотой дубль. В чемпионате дела идут прекрасно, да и в Кубке попался ныне нестабильный оппонент. Правда, «Юнион» уступил ему в первой встрече (1:2).

Поединки против «Брюгге» для команды проходят традиционно сложно. В 5 последних очных встречах «Юнион» Сент-Жиллуаз выиграл и проиграл по 2 раза.

Разумеется, в этом поединке хозяева просто обязаны активно идти в атаку. Отыграть гандикап в один мяч им по силам.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» в нынешнем сезоне выступает куда хуже ожидаемого. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Команда забила 55 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 26.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы. А вот проиграл «Брюгге» тоже дважды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается откровенно бледно. При сильном по именам составе «Брюгге» частенько теряет очки на ровном месте.

При этом победа в первом полуфинальном матче Кубка явно прибавляет команде вистов. «Брюгге» уже явно не выиграет чемпионат, но в Кубке может достичь триумфа.

В своем предыдущем поединке «Брюгге» снова потерпел поражение. Дома команда была бита «Андерлехтом» (1:2).

И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Впрочем, никакой тактики действий на удержание минимального преимущества ждать не стоит.

Статистика для ставок

«Юнион» Сент-Жиллуаз имеет лучшую атаку в лиге — 59 мячей

«Брюгге» имеет самые надежные тылы в лиге (наряду с «Антверпеном») — 26 пропущенных мячей

«Юнион» Сент-Жиллуаз имеет действующую трехматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: Хозяева нынче выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы поквитаться за поражение в первом матче.

«Юнион» Сент-Жиллуаз в трех своих последних матчах добыл виктории, и явно постарается продолжить победный сериал.

Ставка: Победа «Юнион» Сент-Жиллуаз за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Брюгге» удастся добыть нужный ничейный результат.

Ставка: Ничья за 3.55