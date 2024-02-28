В рамках 1/4 финала Кубка Турции 28 февраля пройдет матч «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир». Начало — 17:30 (мск). «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «бордово-синие» в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команды из Трабзона 46 очков. Она уже намного отстает от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая».

«Черноморские штормы» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

В Кубке Турции трабзонцы уже успели пройти «Корум» (3:1), «Манису» (3:1) и «Генчлербирлиги» (2:1).

Последние матчи: в прошлом туре «Трабзонспор» переиграл «Адана Демирспор» (1:0), а до этого были победы над «Пендикспором» (2:0) и «Хатайспором» (2:0).

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Перед этим же подопечные Абдуллаха Авджи потерпели четыре подряд поражения — от «Бешикташа» (0:2), «Касымпаши» (2:3), «Ризеспора» (0:1) и «Галатасарая» (1:5).

Не сыграют: точно не выйдут на поле в этой игре травмированные Мислав Оршич и Хусейн Туркмен.

Состояние команды: «Трабзонспор» уже точно не сможет навязать борьбу за чемпионство, но обязан быть в зоне еврокубков и побороться за Кубок Турции.

Во время зимнего трансферного окна в команду пришел только Тома Менье, а ушли Анастасиос Бакасетас, Абдулкадир Омюр и ряд игроков, которые отправились по арендам.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: коллектив из Стамбула идет на седьмом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 36 очков. Стамбульцы уже намного отстали от топ-4.

«Оранжево-синие» за 27 матчей забили 35 мячей, а пропустили 33.

В Кубке Турции же «Истанбул Башакшехир» уже успел выбить «Шанлыурфаспор» (2:0), «Болуспор» (1:0) и «Хатайспор» (2:1).

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Эмре Белёзоглу одолели «Газиантеп» (2:0), а до этого уступили «Кайсериспору» (2:3), и «Галатасараю» (0:2).

Перед этим же «Истанбул Башакшехир» смог переиграть «Истанбулспор» (2:0) и «Коньяспор» (3:2), но проиграл «Фенербахче» (0:1).

Не сыграют: в лазарете команды находится целый ряд игроков. Это Патрик Шиц, Энес Каракус, Лео Дуарте, Хамза Гюрелер, Эрен Карагач, Димитриос Пелкас, Махмус Текдемир и Онур Эргюн. Все они под большим вопросом на этот матч.

Состояние команды: команда уже вряд ли сможет зацепиться за еврокубковую зону, поэтому может сделать как раз на Кубок, чтобы через него пробиться в еврокубки.

Зимой «Истанбул Башакшехир» пополнили Давидсон, Хамза Люковач, Оливье Кемен и Соуза, а за деньги никто из команды не ушел — только в аренды.

Статистика для ставок

У «Трабзонспора» серия из 4 побед подряд во всех турнирах

«Трабзонспор» дома забивает на протяжении 8 матчей подряд

«Истанбул Башакшехир» проиграл только 1 из последних 6 матчей на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.55, а победа «Истанбул Башакшехир» — в 3.85.

ТБ 2,5 оценивается в 1.93, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.87.

Прогноз: это Кубок, поэтому преимущество «Трабзонспора» будет нивелировано, ведь в одной игре может быть все. «Истанбул Башакшехир» точно даст бой сопернику, а игра вполне может перейти в овертайм, на что мы и поставим.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: в Кубке команды обычно действуют осторожно, поэтому логичным исходом видится также то, что соперники не смогут забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.87.