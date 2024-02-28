ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Яир Родригес и Брайан ОртегаРойвал взял реванш у Морено, Ортега сенсационно финишировал Родригеса. Обзор карда UFC Mexico Оливье Жиру Трансферный дайджест. 20-26 февраля «Динамо» Москва«Динамо» Москва — обладатель Кубка Континента, «Металлург» Мг — лидер Востока, ЦСКА обошел «Торпедо»
  • 22:39
    • Хет-трик Дибалы принес «Роме» победу над «Торино»
  • 22:31
    • Определились все пары плей-офф КХЛ
  • 22:26
    • Московское «Динамо» обыграло ЦСКА
    Все новости спорта

    Смогут ли «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» определить сильнейшего в основное время?

    «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 3.55) и прогноз на 28 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Трабзонспор Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трабзонспор»
    В рамках 1/4 финала Кубка Турции 28 февраля пройдет матч «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир». Начало — 17:30 (мск). «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «бордово-синие» в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команды из Трабзона 46 очков. Она уже намного отстает от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая».

    «Черноморские штормы» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

    В Кубке Турции трабзонцы уже успели пройти «Корум» (3:1), «Манису» (3:1) и «Генчлербирлиги» (2:1).

    Последние матчи: в прошлом туре «Трабзонспор» переиграл «Адана Демирспор» (1:0), а до этого были победы над «Пендикспором» (2:0) и «Хатайспором» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Перед этим же подопечные Абдуллаха Авджи потерпели четыре подряд поражения — от «Бешикташа» (0:2), «Касымпаши» (2:3), «Ризеспора» (0:1) и «Галатасарая» (1:5).

    Не сыграют: точно не выйдут на поле в этой игре травмированные Мислав Оршич и Хусейн Туркмен.

    Состояние команды: «Трабзонспор» уже точно не сможет навязать борьбу за чемпионство, но обязан быть в зоне еврокубков и побороться за Кубок Турции.

    Во время зимнего трансферного окна в команду пришел только Тома Менье, а ушли Анастасиос Бакасетас, Абдулкадир Омюр и ряд игроков, которые отправились по арендам.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: коллектив из Стамбула идет на седьмом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 36 очков. Стамбульцы уже намного отстали от топ-4.

    «Оранжево-синие» за 27 матчей забили 35 мячей, а пропустили 33.

  • «Кукурузные хлопья» Гарначо и «парик на роботе» Холанна: десять худших стрижек в футболе
  • Изучаем самые ужасные стрижки в истории мирового футбола
  • 25/02/2024

    • В Кубке Турции же «Истанбул Башакшехир» уже успел выбить «Шанлыурфаспор» (2:0), «Болуспор» (1:0) и «Хатайспор» (2:1).

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Эмре Белёзоглу одолели «Газиантеп» (2:0), а до этого уступили «Кайсериспору» (2:3), и «Галатасараю» (0:2).

    Перед этим же «Истанбул Башакшехир» смог переиграть «Истанбулспор» (2:0) и «Коньяспор» (3:2), но проиграл «Фенербахче» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете команды находится целый ряд игроков. Это Патрик Шиц, Энес Каракус, Лео Дуарте, Хамза Гюрелер, Эрен Карагач, Димитриос Пелкас, Махмус Текдемир и Онур Эргюн. Все они под большим вопросом на этот матч.

    Состояние команды: команда уже вряд ли сможет зацепиться за еврокубковую зону, поэтому может сделать как раз на Кубок, чтобы через него пробиться в еврокубки.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой «Истанбул Башакшехир» пополнили Давидсон, Хамза Люковач, Оливье Кемен и Соуза, а за деньги никто из команды не ушел — только в аренды.

    Статистика для ставок

    • У «Трабзонспора» серия из 4 побед подряд во всех турнирах

    • «Трабзонспор» дома забивает на протяжении 8 матчей подряд

    • «Истанбул Башакшехир» проиграл только 1 из последних 6 матчей на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.55, а победа «Истанбул Башакшехир» — в 3.85.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.93, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.87.

    Прогноз: это Кубок, поэтому преимущество «Трабзонспора» будет нивелировано, ведь в одной игре может быть все. «Истанбул Башакшехир» точно даст бой сопернику, а игра вполне может перейти в овертайм, на что мы и поставим.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: в Кубке команды обычно действуют осторожно, поэтому логичным исходом видится также то, что соперники не смогут забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Меньшик — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реджана — Зюйдтироль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Асколи — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Катанзаро — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Парма — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Палермо — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лекко — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» определить сильнейшего в основное время?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры