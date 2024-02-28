В рамках 1/4 финала Кубка Франции 28 февраля пройдет матч «Руан» — «Валансьен». Начало — 23:00 (мск). «Руан» — «Валансьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Руан»

Турнирное положение: Руанцы в нынешнем сезоне пока не борется за высокие места. На данный момент команда находится на 8 месте в третьем по рангу французском дивизионе.

При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 21 матче игроки клуба смогли забить всего лишь 25 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Руан» минимально уступил ФК ГОАЛ.

Вообще, в 5 своих матчах «Руан» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях. Хотя эта самая победа пришлась на встречу с крепким «Ред Старом 93» (1:0).

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. Причем в свои ворота руанцы пропустили 4.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: сам выход в 1/4 финала Кубка для скромного клуба сродни подвигу. Тем паче, команде удалось пройти «Монако», хоть и в серии пенальти.

Поединки против «Валансьена» для команды проходят традиционно сложно. В 5 последних очных встречах «Руан» выиграл и проиграл по разу.

Уже больше 21 года руанцы не обыгрывают «Валансьен». Плюс в этой встрече есть все шансы пробиться в полуфинал.

«Валансьен»

Турнирное положение: «Валансьен» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 2. Команда находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.

Команда забила 17 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 37.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграл «Валансьен» трижды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. Победы даются натужно, и пока непонятно, за счет чего удастся отстоять место в Лиге 2.

При этом выиграла команда всего 2 раза в чемпионате. Да и атакующие показатели выглядят чрезвычайно скромно.

В своем предыдущем поединке «Валансьен» снова потерпел поражение. Дома команда была бита «Родезом» (0:2).

И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Да и вообще, обыгрывать представителя низшего класса команда просто обязана.

Статистика для ставок

«Руан» не побеждал «Валансьен» уже 21 год

«Валансьен» выиграл всего 2 матча в чемпионате

«Валансьен» не выигрывает уже 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Руан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.39 и 1.58.

Прогноз: Обе команды обороняются не лучшим образом, так что есть резон ждать нескольких забитых мячей.

И те, и другие имеют исторический шанс пробраться в полуфинал Кубка, так что стоит ожидать от соперников активности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники основное время завершат вничью.

Ставка: Ничья за 3.16