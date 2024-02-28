«Руан»
Турнирное положение: Руанцы в нынешнем сезоне пока не борется за высокие места. На данный момент команда находится на 8 месте в третьем по рангу французском дивизионе.
При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 21 матче игроки клуба смогли забить всего лишь 25 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Руан» минимально уступил ФК ГОАЛ.
Вообще, в 5 своих матчах «Руан» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях. Хотя эта самая победа пришлась на встречу с крепким «Ред Старом 93» (1:0).
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. Причем в свои ворота руанцы пропустили 4.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сам выход в 1/4 финала Кубка для скромного клуба сродни подвигу. Тем паче, команде удалось пройти «Монако», хоть и в серии пенальти.
Поединки против «Валансьена» для команды проходят традиционно сложно. В 5 последних очных встречах «Руан» выиграл и проиграл по разу.
Уже больше 21 года руанцы не обыгрывают «Валансьен». Плюс в этой встрече есть все шансы пробиться в полуфинал.
«Валансьен»
Турнирное положение: «Валансьен» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 2. Команда находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.
Команда забила 17 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 37.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграл «Валансьен» трижды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. Победы даются натужно, и пока непонятно, за счет чего удастся отстоять место в Лиге 2.
При этом выиграла команда всего 2 раза в чемпионате. Да и атакующие показатели выглядят чрезвычайно скромно.
В своем предыдущем поединке «Валансьен» снова потерпел поражение. Дома команда была бита «Родезом» (0:2).
И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Да и вообще, обыгрывать представителя низшего класса команда просто обязана.
Статистика для ставок
- «Руан» не побеждал «Валансьен» уже 21 год
- «Валансьен» выиграл всего 2 матча в чемпионате
- «Валансьен» не выигрывает уже 3 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Руан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.39 и 1.58.
Прогноз: Обе команды обороняются не лучшим образом, так что есть резон ждать нескольких забитых мячей.
И те, и другие имеют исторический шанс пробраться в полуфинал Кубка, так что стоит ожидать от соперников активности.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники основное время завершат вничью.
Ставка: Ничья за 3.16