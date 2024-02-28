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    «Руан» — «Валансьен». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Руан» — «Валансьен»
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    «Валансьен»
    В рамках 1/4 финала Кубка Франции 28 февраля пройдет матч «Руан» — «Валансьен». Начало — 23:00 (мск). «Руан» — «Валансьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 28 Февраля 2024 года
    Руан
  • Франция. Кубок
    •  Руан 23:00 Валансьен Валансьен
  • Франция. Кубок
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    «Руан»

    Турнирное положение: Руанцы в нынешнем сезоне пока не борется за высокие места. На данный момент команда находится на 8 месте в третьем по рангу французском дивизионе.

    При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 21 матче игроки клуба смогли забить всего лишь 25 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Руан» минимально уступил ФК ГОАЛ.

    Вообще, в 5 своих матчах «Руан» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях. Хотя эта самая победа пришлась на встречу с крепким «Ред Старом 93» (1:0).

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. Причем в свои ворота руанцы пропустили 4.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: сам выход в 1/4 финала Кубка для скромного клуба сродни подвигу. Тем паче, команде удалось пройти «Монако», хоть и в серии пенальти.

    Поединки против «Валансьена» для команды проходят традиционно сложно. В 5 последних очных встречах «Руан» выиграл и проиграл по разу.

    Уже больше 21 года руанцы не обыгрывают «Валансьен». Плюс в этой встрече есть все шансы пробиться в полуфинал.

    «Валансьен»

    Турнирное положение: «Валансьен» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 2. Команда находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 17 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 37.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграл «Валансьен» трижды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. Победы даются натужно, и пока непонятно, за счет чего удастся отстоять место в Лиге 2.

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    При этом выиграла команда всего 2 раза в чемпионате. Да и атакующие показатели выглядят чрезвычайно скромно.

    В своем предыдущем поединке «Валансьен» снова потерпел поражение. Дома команда была бита «Родезом» (0:2).

    И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Да и вообще, обыгрывать представителя низшего класса команда просто обязана.

    Статистика для ставок

    • «Руан» не побеждал «Валансьен» уже 21 год

    • «Валансьен» выиграл всего 2 матча в чемпионате

    • «Валансьен» не выигрывает уже 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Руан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.39 и 1.58.

    Прогноз: Обе команды обороняются не лучшим образом, так что есть резон ждать нескольких забитых мячей.

    И те, и другие имеют исторический шанс пробраться в полуфинал Кубка, так что стоит ожидать от соперников активности.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники основное время завершат вничью.

    Ставка: Ничья за 3.16

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    «Руан» — «Валансьен»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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