«Оренбург»
Турнирное положение: Эта команда относительно неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 5 контрольных поединков были выиграны 2. Правда, в поединке с московским «Динамо» команда провалилась (1:4).
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Оренбург» добыл викторию над «Металлургом» Бекабад (3:0).
В 5 товарищеских матчах «газовики» настреляли 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота оренбуржцы пропустили 9 мячей.
Самой яркой победой на сборах остается выигрыш у «Струги» (5:1). А вот с более-менее приличными оппонентами команда испытывает явные сложности.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Оренбург» неплохо выглядит в атаке. Так что в этой встрече есть шанс проявить свои навыки.
Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 3 последних очных встреч проиграно 2.
В предыдущей встрече дубль оформил Брайан Мансилья. Аргентинец явно прибавляет, и наверняка продолжить забивать.
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» продолжает свою серию контрольных поединков.
В 6 товарищеских поединках грозненцы 4 раза праздновали викторию.
Последние матчи: в своем последнем поединке «Ахмат» нанес поражение «Алании» (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Ахмат» выглядит весьма монолитным коллективом. Правда, грозненцам пока не хватает пресловутой солидности.
На сборах «Ахмат» проиграл лишь однажды. Команда сенсационно уступила перволиговому КАМАЗу (0:2).
При этом «Ахмат» успел снять скальп с крепкого «Елимая» (1:0). А вот «Кызылжар» был разбит в щепки (4:0).
Статистика для ставок
- Последний очный поединок соперников завершился вничью (1:1)
- «Ахмат» выиграл в 4 из 6 своих контрольных поединков
- «Оренбург» почти полтора года не обыгрывает грозненцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.30. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в скромные 2.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
Прогноз: Грозненцы по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.
«Ахмат» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же «газовики» не столь стабильны.
Ставка: Победа «Ахмата» за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.57