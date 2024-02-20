ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Монца» — «Милан» 4:2. Онлайн «Реал»«Райо Вальекано» — «Реал» 1:1. Онлайн «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы
  • 00:54
    • «Монца» вырвала победу у «Милана» в безумном матче
  • 22:32
    • «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Мальорки»
  • 21:47
    • «Бохум» сенсационно обыграл «Баварию»
    Все новости спорта

    «Ахмат» привычно обидит «газовиков»

    «Оренбург» — «Ахмат». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Ахмат Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Семенов
    В рамках международного товарищеского поединка 20 февраля пройдет матч «Оренбург» — «Ахмат». Начало — 17:00 (мск) «Оренбург» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Эта команда относительно неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 5 контрольных поединков были выиграны 2. Правда, в поединке с московским «Динамо» команда провалилась (1:4).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Оренбург» добыл викторию над «Металлургом» Бекабад (3:0).

    В 5 товарищеских матчах «газовики» настреляли 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота оренбуржцы пропустили 9 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Самой яркой победой на сборах остается выигрыш у «Струги» (5:1). А вот с более-менее приличными оппонентами команда испытывает явные сложности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Оренбург» неплохо выглядит в атаке. Так что в этой встрече есть шанс проявить свои навыки.

    Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 3 последних очных встреч проиграно 2.

    В предыдущей встрече дубль оформил Брайан Мансилья. Аргентинец явно прибавляет, и наверняка продолжить забивать.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: «Ахмат» продолжает свою серию контрольных поединков.

    В 6 товарищеских поединках грозненцы 4 раза праздновали викторию.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «Ахмат» нанес поражение «Алании» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

  • Замена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны»
  • Каталонский клуб неспешно ищет нового тренера на новый сезон — изучаем кандидатуры
  • 16/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Ахмат» выглядит весьма монолитным коллективом. Правда, грозненцам пока не хватает пресловутой солидности.

    На сборах «Ахмат» проиграл лишь однажды. Команда сенсационно уступила перволиговому КАМАЗу (0:2).

    При этом «Ахмат» успел снять скальп с крепкого «Елимая» (1:0). А вот «Кызылжар» был разбит в щепки (4:0).

    Статистика для ставок

    • Последний очный поединок соперников завершился вничью (1:1)

    • «Ахмат» выиграл в 4 из 6 своих контрольных поединков

    • «Оренбург» почти полтора года не обыгрывает грозненцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.30. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в скромные 2.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Грозненцы по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.

    «Ахмат» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же «газовики» не столь стабильны.

    Ставка: Победа «Ахмата» за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.57

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Башакшехир — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бешикташ — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тенерифе — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Амьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оренбург» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ахмат» привычно обидит «газовиков»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры