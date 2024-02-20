В рамках международного товарищеского поединка 20 февраля пройдет матч «Оренбург» — «Ахмат». Начало — 17:00 (мск) «Оренбург» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Эта команда относительно неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 5 контрольных поединков были выиграны 2. Правда, в поединке с московским «Динамо» команда провалилась (1:4).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Оренбург» добыл викторию над «Металлургом» Бекабад (3:0).

В 5 товарищеских матчах «газовики» настреляли 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота оренбуржцы пропустили 9 мячей.

Все прогнозы на футбол

Самой яркой победой на сборах остается выигрыш у «Струги» (5:1). А вот с более-менее приличными оппонентами команда испытывает явные сложности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» неплохо выглядит в атаке. Так что в этой встрече есть шанс проявить свои навыки.

Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 3 последних очных встреч проиграно 2.

В предыдущей встрече дубль оформил Брайан Мансилья. Аргентинец явно прибавляет, и наверняка продолжить забивать.

«Ахмат»

Турнирное положение: «Ахмат» продолжает свою серию контрольных поединков.

В 6 товарищеских поединках грозненцы 4 раза праздновали викторию.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Ахмат» нанес поражение «Алании» (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Ахмат» выглядит весьма монолитным коллективом. Правда, грозненцам пока не хватает пресловутой солидности.

На сборах «Ахмат» проиграл лишь однажды. Команда сенсационно уступила перволиговому КАМАЗу (0:2).

При этом «Ахмат» успел снять скальп с крепкого «Елимая» (1:0). А вот «Кызылжар» был разбит в щепки (4:0).

Статистика для ставок

Последний очный поединок соперников завершился вничью (1:1)

«Ахмат» выиграл в 4 из 6 своих контрольных поединков

«Оренбург» почти полтора года не обыгрывает грозненцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.30. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в скромные 2.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

Прогноз: Грозненцы по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.

«Ахмат» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же «газовики» не столь стабильны.

Ставка: Победа «Ахмата» за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.57