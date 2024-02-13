ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86 «Северсталь» в матче с «Локомотивом»Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены» Хосеп ГвардиолаЛига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 10:53
    • Глушаков покинул расположение «Ростова»
    Все новости спорта

    В Ротерхэме будут забивать!

    «Ротерхэм» — «Халл Сити». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Ротерхэм Прогнозы на Халл Сити
    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Халл Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Халл Сити»
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 13 февраля пройдет матч «Ротерхэм» — «Халл Сити». Начало — 22:45 (мск). «Ротерхэм» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2024 года
    Ротерхэм Юнайтед
  • Ротерем
    •  Ротерхэм Юнайтед 22:45 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •

    «Ротерхэм»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в Чемпионшипе. «Ротерхэм» находится на 24 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды выглядит откровенно бледно. В 30 матчах игроки «Ротерхэма» сумели отличиться 25 результативными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде снова не удалось разжиться очками. «Ротерхэм» уступил «Лидсу» (0:3).

    Вообще, в пяти своих последних матчах «Ротерхэм» добыл всего один балл. Ничья с «Мидлсбро» (1:1) стала единственным светлым пятном.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних игр, то команда смогла забить всего 1 мяч. А вот в свои ворота «Ротерхэм» пропустил 8 голов.

    Не сыграют: Коэн Брамалл, Тайлер Блэкетт, Андре Грин — травмированы.

    Состояние команды: «Ротерхэм» замыкает турнирную таблицу. Причем выиграла команда всего 3 раза из 30.

    При этом команда не забивает уже в двух матчах к ряду. Да и оборона ошибается чересчур часто — 57 пропущенных мячей.

    Стоит отметить, что «Ротерхэм» традиционно неудачно противостоит «Халл Ситиу». Из 5 последних очных поединков команда проиграла трижды при двух ничьих.

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Халл Сити» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 43 мяча, пропустив в свои ворота 39.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Халл Сити» 2 победы при трех поражениях.

    Не сыграют: Лиэм Делап, Аарон Конноли — травмированы.

  • Лучшее — враг хорошего. Савио совершил огромную ошибку, перейдя из «Жироны» в «Манчестер Сити»
  • Вундеркинду из «Жироны» гораздо лучше будет разрывать Ла Лигу, чем сидеть на скамейке запасных у Пепа Гвардиолы
  • 10/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Халл Сити» бьется за попадание в стыки. Отставание от них сейчас составляет 2 очка.

    Вот только травмы лидеров сейчас явно не к месту. Молодой и креативый Делап очень не помешал бы в этом матче.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. К тому же «Халл Сити» немиролюбив — всего 6 ничьих.

    Последний очный поединок с «браммиз» принес команде викторию (4:1). Да и вообще, «Халл Сити» явно сильнее аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Ротерхэм» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Халл Сити» последний раз проиграл «Ротерхэму» еще 8 лет назад

    • «Ротерхэм» пропустил больше всех в лиге — 57 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.65, а победа гостей — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.81.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    «Ротерхэм» имеет откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ротерхэм» сможет отобрать очки у «тигров».

    Ставка: «Ротерхэм» не проиграет за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.96
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Осака — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Родина — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Санкт-Пельтен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.43
  • Прогноз на матч Самсунспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кротоне — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вальядолид — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ротерхэм» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. В Ротерхэме будут забивать!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры