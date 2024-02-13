В рамках 32-го тура чемпионата Англии 13 февраля пройдет матч «Ротерхэм» — «Халл Сити». Начало — 22:45 (мск). «Ротерхэм» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в Чемпионшипе. «Ротерхэм» находится на 24 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды выглядит откровенно бледно. В 30 матчах игроки «Ротерхэма» сумели отличиться 25 результативными ударами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде снова не удалось разжиться очками. «Ротерхэм» уступил «Лидсу» (0:3).

Вообще, в пяти своих последних матчах «Ротерхэм» добыл всего один балл. Ничья с «Мидлсбро» (1:1) стала единственным светлым пятном.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних игр, то команда смогла забить всего 1 мяч. А вот в свои ворота «Ротерхэм» пропустил 8 голов.

Не сыграют: Коэн Брамалл, Тайлер Блэкетт, Андре Грин — травмированы.

Состояние команды: «Ротерхэм» замыкает турнирную таблицу. Причем выиграла команда всего 3 раза из 30.

При этом команда не забивает уже в двух матчах к ряду. Да и оборона ошибается чересчур часто — 57 пропущенных мячей.

Стоит отметить, что «Ротерхэм» традиционно неудачно противостоит «Халл Ситиу». Из 5 последних очных поединков команда проиграла трижды при двух ничьих.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Халл Сити» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

Команда забила 43 мяча, пропустив в свои ворота 39.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Халл Сити» 2 победы при трех поражениях.

Не сыграют: Лиэм Делап, Аарон Конноли — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Халл Сити» бьется за попадание в стыки. Отставание от них сейчас составляет 2 очка.

Вот только травмы лидеров сейчас явно не к месту. Молодой и креативый Делап очень не помешал бы в этом матче.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. К тому же «Халл Сити» немиролюбив — всего 6 ничьих.

Последний очный поединок с «браммиз» принес команде викторию (4:1). Да и вообще, «Халл Сити» явно сильнее аутсайдера.

Статистика для ставок

«Ротерхэм» проиграл в 2 своих последних матчах

«Халл Сити» последний раз проиграл «Ротерхэму» еще 8 лет назад

«Ротерхэм» пропустил больше всех в лиге — 57 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.65, а победа гостей — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.81.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

«Ротерхэм» имеет откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ротерхэм» сможет отобрать очки у «тигров».

Ставка: «Ротерхэм» не проиграет за 2.00