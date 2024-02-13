«Жил Висенте» — «Визела». Матч пройдет 13 февраля в рамках 21-го тура португальской Примейры, начало — 18:30 (мск). «Жил Висенте» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: По итогам 20 матчей Примейры «Жил Висенте» занимает 10-е место с 22 очками и разницей мячей 30-34.

Команда на четыре очка опережает зону борьбы за место в топ-дивизионе — 16-й позиции. А вот непосредственно зону вылета (17-ю позицию) она опережает на четыре балла.

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Последние матчи: в своем последнем матче в рамках Кубка Португалии клуб проиграл. В четвертьфинале на выезде он уступил «Гимарайншу» (1:3).

В двух последних матчах в разных турнирах коллектив потерпел поражения, что, похоже, свидетельствует о его определенном кризисе.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: До двух поражений кряду в последних матчах она не знала поражений четыре матча кряду при трех победах и одной ничьей.

Неудачи в последних матчах создают ненужное давление на хозяев в борьбе за выживание, но вряд ли оно сильно повлияет на них в грядущем матче, с учетом уровня соперника.

Максим Домингес — самый результативный игрок клуба в этом сезоне. Он забил шесть голов, несмотря на то, действует в центре поля.

«Визела»

Турнирное положение: «Визела» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице с отставанием в семь очков от спасительной 15-й позиции.

В активе команды 18 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных. Очевидно, что атака, которая является худшей в лиге, особенно сильно мешает гостям подняться.

Последние матчи: в своем последнем матче в рамках Кубка Португалии клуб проиграл. В четвертьфинале на своем поле он уступил «Бенфике» (1:2).

На сегодня у коллектива серия поражений в пять матчей во всех турнирах, что не сулит особых шансов гостям.

Состояние команды: До серии поражений в пять поединков «Визела» не знала проигрышей четыре матча кряду (три ничьих и одна победа).

В этих играх коллектив пропустил меньше двух голов лишь в одном матче, так что вряд ли ему удастся сохранить свои ворота на замке.

Главной атакующей силой клуба является Самуэль Эссенде, который забил девять мячей. Он занимает пятое место среди лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

в трех последних матчах этих команд «Визела» не проиграла.

в четырех из пяти последних матчей «Визелы» было забито больше 2,5 голов.

в трех из четырех последних матчей «Жил Висенте» по крайней мере один из соперников не забивал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жил Висенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.60, победа «Визелы» — в 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Хозяева много пропускают, но и забить вполне способны.

В двух последних матчах «Жил Висенте» также было забито больше 2,5 голов, так и для хозяев такой сценарий игры не редкость.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Жил Висенте» победит, поскольку «Визела» проиграла пять последних матчей.

Ставка: «Жил Висенте» выиграет за 2.03