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    «Сент-Этьен» победой прервет свой неудачный период

    «Сент-Этьен» — «Труа». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Труа»
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    «Сент-Этьен»
    В понедельник, 12 февраля, в 24-м туре второй французской лиги «Сент-Этьен» в родных стенах сразится с «Труа». Начало игры — в 22:45 по мск. «Сент-Этьен» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 12 Февраля 2024 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 2
    •  Сент-Этьен 22:45 Труа Труа
  • Труа
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: 10-кратный чемпион Франции с 32 очкам на данный момент засел в середине турнирной таблицы второй французской лиги, но от четвертой строки, дающей билет в плей-офф, он отстает всего на три пункта.

    «Сент-Этьен» в этом сезоне демонстрирует слабую результативность и забил только 21 гол в 23 проведенных поединках при 22 пропущенных мячах.

    Последние матчи: «Зеленые» неудачно провели свои две последние игры, обе проиграв их с одинаковым счетом по 0:1. Сперва в этом отрезке они дома уступили «Амьену», а затем в гостях оказались слабее «Дюнкерка», пропустив решающий гол в заключительной 10-минутке.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Сент-Этьена» нет.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Сент-Этьен» проиграл свои две последние встречи всухую, но перед этим у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой он поровну поделил победы и ничьи. Причем в этот период «святые» в трех поединках сохранили свои ворота на замке.

    «Труа»

    Турнирное положение: «Труа» с 27 зачетными пунктами находится на 15 строке в таблице и всего лишь на четыре очка обходит зону вылета.

    Забить коллектив Давида Гийона в текущем чемпионате смог 26 мячей, а пропустил он на один мяч больше.

    Последние матчи: «Синие» в прошлом туре на своем поле смогли одолеть «Бордо» со счетом 2:1. Причем решающий гол они провели с пенальти в уже компенсированное к матчу время. И этой викторией они прервали 2-матчевый период без побед, в котором раз уступили и не забили ни одного гола.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

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  • 08/02/2024

    • Состояние команды: У «Труа» только одно поражение за минувшие пять встреч чемпионата. Помимо этого коллектив расписал за это время две мировые и дважды победил, обе которые были добыты на своем поле и каждый раз в этих встречах хозяева проводили по три мяча.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Этьен» в рамках Лиги 2 на своем поле смог выиграть только один поединок из шести последних

    • У «Труа» всего лишь одна гостевая виктория в текущем чемпионате в 12 матчах при семи ничьих

    • «Сент-Этьен» выиграл у «Труа» в трех из четырех минувших очных противостояниях при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Сент-Этьен» букмекеры дают коэффициент 1.97. Ничья оценена в 3.62, а победа «Труа» оценена в 3.77.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.88 соответственно.

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    Прогноз: В этом матче ставим на то, что «Сент-Этьен» сможет победой прервать свою серию из проигрышей, ведь против предстоящего противника «святые» выступают удачно, особенно на своем поле.

    Ставка: победа «Сент-Этьена» за 1.97.

    Прогноз: Однако исходя из того, что обе команды редко когда выдают зрелищную и результативную игру, то рекомендуем еще в этом поединке поставить на низовой тотал.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.88.

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    «Сент-Этьен» — «Труа»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» победой прервет свой неудачный период
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