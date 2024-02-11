«Монпелье» — «Лион». Матч пройдет 11 февраля в рамках 21-го тура французской Лиги 1, начало — 19:05 (мск). «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: По итогам 20 матчей Лиги 1 «Монпелье» занимает 13-е место с 19 очками и разницей мячей 20-25.

Команда на три очка опережает зону вылета — 17-й позиции. При этом соперник находится ниже на две строчки, но имеет столько же очков.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре дома потерпел разгром, правда, соперником был один из лидеров — «Ницца». Хозяева буквально «сгорели» со счетом 1:4, забив свой единственный мяч уже после того, как пропустили четыре.

В трех последних матчах во всех турнирах коллектив не смог выиграть при двух поражениях и одной ничьей, что явно свидетельствует об определенном кризисе «Палладинов».

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Акор Адамс. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Монпелье» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

А ведь до этого у хозяев была беспроигрышная серия, по ходу которой они выиграли два матча, а еще две встречи свели вничью.

Адамс — самый результативный игрок команды с семью голами, что позволяет ему быть пятым в списке бомбардиров Лиги 1. Но его травма серьезно бьет по шансам как минимум выиграть.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» занимает 15-е место в турнирной таблице с отрывом в три очка от зоны вылета — 17-й позиции.

В активе команды 20 забитых мячей, в пассиве — 33 пропущенных. Очевидно, что в первую очередь ненадежность обороны ставит перед ней риск понижения в классе.

Последние матчи: в предыдущем туре гости переиграли на своем поле «Лилль» со счетом 2:1. «Ткачи» вели по ходу игры 2:0, но заставили своих фанатов понервничать, пропустив на 53-й минуте.

На сегодня у клуба победная мини-серия в два матча в разных турнирах — Лиге 1 и Кубке Франции.

Не сыграют: Йоан Лепенан — травма. Дисквалифицированых нет.

Состояние команды: в трех из пяти последних поединков во всех турнирах коллектив выиграл, что говорит о хорошей форме хозяев.

Такая игры и результаты сулят клубу хорошие шансы в борьбе за выживание, участником которой в текущем сезоне он неожиданным образом стал.

Лаказетт стал талисманом «Лиона», забив 10 голов в Лиге 1. Нападающий занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата благодаря такой результативности.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Монпелье» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Лион» победил

в 10 домашних матчах Лиги 1 «Монпелье» победил лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Монпелье» — в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.85.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Кроме того, они наверняка жаждут совершить реванш на разгром 1:4 дома в первом круге.

При этом в двух последних поединках хозяева проиграли.

Ставка: «Лион» победит за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лион», победит, и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Лион» выиграет при тотал больше 1,5 голов за 2.90