ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС Эрлинг Холанн и Фил Фоден«Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Бёрнли». Онлайн
  • 12:37
    • Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде-2024
  • 11:33
    • «Челси» готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны»
  • 10:48
    • Салах планирует продлить контракт с «Ливерпулем»
  • 09:23
    • «Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана», «Денвер» уступил «Сакраменто»
  • 09:01
    • Саудовские инвесторы могут купить «Рому» за 900 млн евро
  • 08:28
    • В Китае отказались от проведения матча Аргентина — Нигерия из-за скандала с Месси
    Все новости спорта

    При этом в двух последних поединках хозяева проиграли.

    «Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.35) и ставка на чемпионат Франции 11 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лион» — фаворит матча
    «Монпелье» — «Лион». Матч пройдет 11 февраля в рамках 21-го тура французской Лиги 1, начало — 19:05 (мск). «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 11 Февраля 2024 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:05 Лион Лион
  • Лион
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: По итогам 20 матчей Лиги 1 «Монпелье» занимает 13-е место с 19 очками и разницей мячей 20-25.

    Команда на три очка опережает зону вылета — 17-й позиции. При этом соперник находится ниже на две строчки, но имеет столько же очков.

    Коэффициенты матча Монпелье — Лион

    1X2Новым игрокам
  • 3.103.402.35Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре дома потерпел разгром, правда, соперником был один из лидеров — «Ницца». Хозяева буквально «сгорели» со счетом 1:4, забив свой единственный мяч уже после того, как пропустили четыре.

    В трех последних матчах во всех турнирах коллектив не смог выиграть при двух поражениях и одной ничьей, что явно свидетельствует об определенном кризисе «Палладинов».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Акор Адамс. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Монпелье» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    А ведь до этого у хозяев была беспроигрышная серия, по ходу которой они выиграли два матча, а еще две встречи свели вничью.

    Адамс — самый результативный игрок команды с семью голами, что позволяет ему быть пятым в списке бомбардиров Лиги 1. Но его травма серьезно бьет по шансам как минимум выиграть.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» занимает 15-е место в турнирной таблице с отрывом в три очка от зоны вылета — 17-й позиции.

    В активе команды 20 забитых мячей, в пассиве — 33 пропущенных. Очевидно, что в первую очередь ненадежность обороны ставит перед ней риск понижения в классе.

    Последние матчи: в предыдущем туре гости переиграли на своем поле «Лилль» со счетом 2:1. «Ткачи» вели по ходу игры 2:0, но заставили своих фанатов понервничать, пропустив на 53-й минуте.

    На сегодня у клуба победная мини-серия в два матча в разных турнирах — Лиге 1 и Кубке Франции.

    Не сыграют: Йоан Лепенан — травма. Дисквалифицированых нет.

  • Читайте по теме

    • Состояние команды: в трех из пяти последних поединков во всех турнирах коллектив выиграл, что говорит о хорошей форме хозяев.

    Такая игры и результаты сулят клубу хорошие шансы в борьбе за выживание, участником которой в текущем сезоне он неожиданным образом стал.

    Лаказетт стал талисманом «Лиона», забив 10 голов в Лиге 1. Нападающий занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата благодаря такой результативности.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Монпелье» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Лион» победил

    • в 10 домашних матчах Лиги 1 «Монпелье» победил лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Монпелье» — в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Кроме того, они наверняка жаждут совершить реванш на разгром 1:4 дома в первом круге.

    При этом в двух последних поединках хозяева проиграли.

    Ставка: «Лион» победит за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лион», победит, и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: «Лион» выиграет при тотал больше 1,5 голов за 2.90

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Касаткина — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рыбакина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вердер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Унион — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия М — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. При этом в двух последних поединках хозяева проиграли.
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры