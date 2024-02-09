«Комо» на своем поле примет «Брешию» в 24-м туре второй итальянской лиги. Поединок пройдет 9 февраля и начнется в 22:30 по мск. «Комо» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Комо»

С 42 набранными очками «Комо» разместился на третьей позиции в турнирной таблицы второй итальянской лиги. От второй строки, дающей прямой билет в элиту, он отстает всего на два пункта.

В отрезке последних шести встреч первенства «сине-белые» теряли очки только в двух случаях, один раз проиграв и один раз сыграв вничью. Другие же четыре игры этого периода они выиграли.

Одна из викторий была как раз в прошлом туре, когда ломбардийцы на выезде одолели «Тернану» со счетом 1:0. Перед этим же они потерпели домашнее фиаско от скромного «Асколи» 0:2.

Календарь и таблица Серии А

Домашняя статистика «Комо» в текущем розыгрыше Серии Б выглядит следующим образом: шесть победных результатов, три мировых исхода и два проигрыша.

«Брешия»

«Брешия» с 32 очками находится на восьмой строке в таблице, которая еще дает право поучаствовать в плей-офф за повышения. Однако от девятой позиции коллектив отделяет только лучшие дополнительные показатели.

За минувшие семь встреч чемпионата «ласточки» смогли победить в четырех из них, два поединка в этот период они еще проиграли и расписали один мировой результат.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре «бело-лазурные» на своей территории одолели соседа по турнирке «Читтаделлу» со счетом 2:0, а игровым днем ранее они уступили 0:1 на выезде «Кремонезе», который сейчас идет вторым.

Вне родных стен в этом чемпионате «Брешия» по четыре раза побеждала и играла вничью, а также три поединка она еще проиграла.

В первом круге «ласточки» обыграли «Комо» на своем поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Комо» предлагают — 1.84.

На викторию «Брешии» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.52.

В первую очередь от данного поединка ждем немного забитых мячей и рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5.

И также еще прогнозируем, что «Брешия» вполне может разжиться очками в этом матче.