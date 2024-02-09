9 февраля в матче 25-го тура чемпионата Турции сыграют «Адана Демирспор» и «Касымпаша». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Адана Демирспор» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» разочаровывает фанатов в 2024 году. У команды еще не было ни одной победы. Безвыигрышная серия составляет 8 матчей.

Последний раз «Адана» завоевывала три очка 24 декабря. Тогда команда принимала «Антальяспор». «Адана Демирспор» победила со счетом 2:1.

В последних двух встречах чемпионата Турции «Адана Демирспор» дважды проиграла. Клуб уступил «Хатайспору» (0:1) и «Пендикспору» (1:2).

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«Адана» в последних десяти домашних встречах одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и дважды проиграла. Сможет ли команда наконец-то выиграть первый матч в 2024 году?

«Касымпаша»

«Касымпаша» в турнирной таблице опережает «Адану» на 4 очка. Клуб с 31 баллом занимает 9-е место в таблице.

В последних четырех матчах чемпионата Турции «Касымпаша» одержала три победы в четырех встречах. Были обыграны «Хатайспор» (3:0), «Трабзонспор» (3:2) и «Аланьяспор» (2:1). Кроме того, клуб уступил «Пендикспору» (2:3).

У «Касымпаши» всё в порядке в атаке. Команда идет вперед и много забивает. В последних четырех встречах во всех турнирах «Касымпаша» забила 10 голов.

«Касымпаша» выиграла последний выездной матч. 29 января клуб в гостях играл с «Трабзонспором» и до стартового свистка не считался фаворитом. В итоге «Касымпаша» одолела соперника со счетом 3:2, хотя после первого тайма уступала 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аданы Демирспор» можно поставить за 2.22.

Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.80.

Можно сделать ставку на победу «Аданы Демирспор» с коэффициентом 2.22.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.79.