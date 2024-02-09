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    «Адана Демирспор» на своем поле сможет добиться победы

    «Адана Демирспор» — «Касымпаша». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Касымпаша»
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    «Адана Демирспор»
    9 февраля в матче 25-го тура чемпионата Турции сыграют «Адана Демирспор» и «Касымпаша». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Адана Демирспор» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Февраля 2024 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 20:00 Касымпаша Касымпаша
  • Стамбул
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    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» разочаровывает фанатов в 2024 году. У команды еще не было ни одной победы. Безвыигрышная серия составляет 8 матчей.

    Последний раз «Адана» завоевывала три очка 24 декабря. Тогда команда принимала «Антальяспор». «Адана Демирспор» победила со счетом 2:1.

    В последних двух встречах чемпионата Турции «Адана Демирспор» дважды проиграла. Клуб уступил «Хатайспору» (0:1) и «Пендикспору» (1:2).

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    «Адана» в последних десяти домашних встречах одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и дважды проиграла. Сможет ли команда наконец-то выиграть первый матч в 2024 году?

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» в турнирной таблице опережает «Адану» на 4 очка. Клуб с 31 баллом занимает 9-е место в таблице.

    В последних четырех матчах чемпионата Турции «Касымпаша» одержала три победы в четырех встречах. Были обыграны «Хатайспор» (3:0), «Трабзонспор» (3:2) и «Аланьяспор» (2:1). Кроме того, клуб уступил «Пендикспору» (2:3).

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    • У «Касымпаши» всё в порядке в атаке. Команда идет вперед и много забивает. В последних четырех встречах во всех турнирах «Касымпаша» забила 10 голов.

    «Касымпаша» выиграла последний выездной матч. 29 января клуб в гостях играл с «Трабзонспором» и до стартового свистка не считался фаворитом. В итоге «Касымпаша» одолела соперника со счетом 3:2, хотя после первого тайма уступала 0:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аданы Демирспор» можно поставить за 2.22.

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    Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.80.

    Можно сделать ставку на победу «Аданы Демирспор» с коэффициентом 2.22.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.79.

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    «Адана Демирспор» — «Касымпаша»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» на своем поле сможет добиться победы
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