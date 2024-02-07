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    Сумеет ли «Ницца» пройти «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Ницца». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ницца»
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    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:30 мск. «Монпелье» — «Ницца»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 07 Февраля 2024 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 22:30 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Эта команда текущий сезон проводит посредственно. «Монпелье» пребывает на 13 месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 20 матчах чемпионата игроки «Монпелье» настреляли всего 20 мяча.

    В минувшем туре Лиги 1 команда снова проиграла. «Монпелье» не сумел зацепиться за очки в матче с «Ренном» (1:2).

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    А вот в предыдущем раунде Кубка Франции команда уверенно переиграла скромный «Феньи-Ольнуа». В ворота провинциалов влетело четыре безответных мяча.

    Хозяева явно намерены пройти в четвертьфинал. Выступления в Кубке вполне могут сгладить неудачи в чемпионате.

    «Ницца»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Ницца» находится на 2 месте турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 20 поединках чемпионата игроки «Ниццы» отличились всего 20 раз.

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    • В своем последнем поединке «Ницца» добыла лишь один балл. Команда не сумела переиграть «Брест» (0:0).

    А вот до того команда минимально одолела «Мец». А вот кубковая виктория над «Бордо» вышла боевой (3:2).

    И уж точно «Ницца» явно будет активно атаковать. Шансов на чемпионство у команды маловато, зато в Кубке можно побороться за трофей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Монпелье» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.25.

    «Ницца» прекрасно обороняется, к тому же явно мотивирована побороться за трофей.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ницца» пройти «Монпелье»?
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