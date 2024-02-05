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    «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон
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    «Сарагоса»
    В понедельник, 5 февраля, в поединке 25-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» дома сыграет против хихонского «Спортинга». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Февраля 2024 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:30 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 24 проведенных туров расположилась на 11 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 33 очка и отставание от зоны плей-офф в пять баллов.

    К этой игре арагонцы подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот период они добыли всего две победы и еще пять встреч они завершили мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Спортинг Хихон

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    В прошлом туре первенства коллектив расписал мировую на выезде против «Алькоркона» 0:0, а игровым днем ранее он на своем поле нанес поражение «Андорре» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды пять матчей выиграла, четыре раза проиграла, а также три поединка завершила ничейными результатами.

    «Спортинг» Хихон

    С 39 набранными пунктами «Спортинг» на данный момент в таблице второго испанского дивизиона идет четвертым, но от второй позиции отстает всего на два балла.

    В прошлом игровом дне первенства хихонцы на своем поле потерпели фиаско от соседа по турнирке «Ферроля» со счетом 1:2. И тем самым они прервали свою 5-матчевую серию без поражений.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В данном отрезке «красно-белые» сперва четыре раза подряд сыграли вничью, а затем победили в гостях 2:1 «Тенерифе». Всего же за минувшие семь игр чемпионата у них только один выигрыш.

    В гостевых поединках текущего сезона Сегунды у «Спортинга» пока полный паритет. По четыре раза он побеждал, играл вничью и проигрывал.

    В первом круге в Хихоне эти клубы сыграли вничью 2:2. До этой же встречи три игры из четырех остались за арагонцами при одном выигрыше «Спортинга».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Спортинга» дают — 3.23, ничья оценена — в 2.85.

    Так как в своих последних отрезках эти клубы часто играли вничью, то и в их очном поединке напрашивается ставка на мировой исход.

    И также от этого противостояния вполне можно ждать хотя бы пару забитых мячей.

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    «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Команды согласятся на мировую?
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