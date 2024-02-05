В понедельник, 5 февраля, в поединке 25-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» дома сыграет против хихонского «Спортинга». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сарагоса»

«Сарагоса» по итогам 24 проведенных туров расположилась на 11 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 33 очка и отставание от зоны плей-офф в пять баллов.

К этой игре арагонцы подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот период они добыли всего две победы и еще пять встреч они завершили мировыми исходами.

Коэффициенты матча Сарагоса — Спортинг Хихон 1X2Новым игрокам 2.552.853.25Бонус$9500

В прошлом туре первенства коллектив расписал мировую на выезде против «Алькоркона» 0:0, а игровым днем ранее он на своем поле нанес поражение «Андорре» со счетом 2:0.

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На своей территории «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды пять матчей выиграла, четыре раза проиграла, а также три поединка завершила ничейными результатами.

«Спортинг» Хихон

С 39 набранными пунктами «Спортинг» на данный момент в таблице второго испанского дивизиона идет четвертым, но от второй позиции отстает всего на два балла.

В прошлом игровом дне первенства хихонцы на своем поле потерпели фиаско от соседа по турнирке «Ферроля» со счетом 1:2. И тем самым они прервали свою 5-матчевую серию без поражений.

Календарь и таблица испанской Примеры

В данном отрезке «красно-белые» сперва четыре раза подряд сыграли вничью, а затем победили в гостях 2:1 «Тенерифе». Всего же за минувшие семь игр чемпионата у них только один выигрыш.

В гостевых поединках текущего сезона Сегунды у «Спортинга» пока полный паритет. По четыре раза он побеждал, играл вничью и проигрывал.

В первом круге в Хихоне эти клубы сыграли вничью 2:2. До этой же встречи три игры из четырех остались за арагонцами при одном выигрыше «Спортинга».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.56.

На викторию «Спортинга» дают — 3.23, ничья оценена — в 2.85.

Так как в своих последних отрезках эти клубы часто играли вничью, то и в их очном поединке напрашивается ставка на мировой исход.

И также от этого противостояния вполне можно ждать хотя бы пару забитых мячей.