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    «Фламенго» медлить не собирается!

    «Васко да Гама» — «Фламенго». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат штата Кариока, 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Фламенго»
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    «Фламенго»
    «Васко да Гама» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках 6-го тура чемпионата штата Кариока Бразилии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 01:00 мск. «Васко да Гама» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Васко да Гама»

    Эта команда в чемпионате штата не блистает. Сейчас она пребывает на скромном 7 месте турнирной таблицы.

    Пока же команда выиграла в двух матчах из 4 в рамках чемпионата штата Кариока. Причем отставание от лидера составляет 5 очков.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Васко да Гама» уступил скромному «Нова-Игуасу» (0:2).

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    А вот до того «Васко да Гама» расписала мировую с «Бангу» (2:2). Причем с атакой у команды складывается неплохо: 9 мячей в 5 матчах.

    Наверняка в этой встрече «Васко да Гама» постарается дать бой «Фламенго». Вот только четыре последних очных поединка были проиграны.

    «Фламенго»

    Эта команда пока также не особо радует результатами. Правда, в четырех турах чемпионата штата «Фламенго» пропустил всего один мяч.

    Причем «Фламенго» выиграл дважды при двух ничьих. Да и с реализацией у команды относительный ажур: 7 забитых мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фламенго» переиграл «Сампаю Корреа ФЕ» со счетом 2:0.

    Да и вообще, «Фламенго» не пропускал в двух своих последних поединках. Так что и в этой встрече важно сохранить такую же монолитность тылов.

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. «Фламенго» явно сильнее соперника, что докажет максимально быстро.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Васко да Гама» дают — 5.21, ничья оценена — в 3.88.

    Гости явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, и наверняка быстро преуспеют в этом.

    Наш прогноз — Победа «Фламенго» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.42.

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