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    Сможет ли «Райо Вальекано» одолеть «Севилью»?

    «Райо Вальекано» — «Севилья». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Примера, 5 февраля 2024 года

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    «Райо Вальекано»
    5 февраля в рамках 23-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Февраля 2024 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Севилья Севилья
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    «Райо Вальекано»

    Команда более менее спокойно себя чувствует в таблице Примеры, занимая 13-е место и отставая от зоны вылета на 8 очков. У «Райо Вальекано» есть много проблем, но пока команда держится на плаву.

    «Пчелы» крайне мало забивает в нынешнем сезоне — 19 голов за 22 встречи при 28-и пропущенных. В последнее время «Райо Вальекано» не слишком радует результатами в Примере.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Севилья

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    За последние 5 матчей в чемпионате Испании команда выиграла только у «Хетафе» (2:0), сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) и трижды проиграл. За этот период «Райо Вальекано» забил только 3 гола при 5-и пропущенных.

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    Стоит отметить, что «пчелы» — одни из худших в лиге по результатам домашних встреч, занимая по этому показателю предпоследнее 19-е место. «Райо Вальекано» набрал только 8 очков из 30-и возможных — с этим необходимо что-то делать.

    «Севилья»

    В прошлом сезоне «Севилья» выиграла Лигу Европы и была на коне, но в этом году команда разваливается, борясь за выживание в Примере. «Севилья» занимает 16-е место в таблице, опережая зону вылета лишь на один балл.

    «Красно-белые» — одни из худших в лиге по пропущенным голам. За 22 матча «Севилья пропустила 36 голов при 27-и забитых, а на чужом поле команда пропустила 17 мячей.

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    • За последние 5 матчей во всех турнирах "Севилья" выиграла только у "Хетафе" (3:1), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. В последнем туре команда сыграла вничью с "Осасуной" (1:1), упустив минимальное преимущество на 55-й минуте.

    Последний раз "Райо Вальекано" и "Севилья" встречались между собой в октябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (2:2). "Севилья" совершила камбэк с 0:2, забив 2-й гол на 90+6-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Райо Вальекано" предлагают — 2.08.

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    На викторию "Севильи" дают — 3.70, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды играют не лучшим образом в последнее время. Можно рискнуть и предположить, что "Севилья" и "Вальекано" вновь сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.30. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.95.

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    «Райо Вальекано» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Райо Вальекано» одолеть «Севилью»?
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