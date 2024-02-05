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    Корсиканское дерби сильнейшего не выявит

    «Бастия» — «Аяччо». Прогноз и ставка (к. 2.22) на футбол 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бастия» — «Аяччо»
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    «Бастия»
    5 февраля в 23-м туре второй французской лиги пройдет корсиканское дерби, в котором «Бастия» на своем стадионе примет «Аяччо». Начло — в 22:45 по мск. «Бастия» — «Аяччо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 05 Февраля 2024 года
    Бастия
  • Франция. Лига 2
    •  Бастия 22:45 Аяччо Аяччо
  • Аяччо
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    «Бастия»

    «Бастия» по итогам 22 проведенных матчей набрала 23 зачетных пункта, с которыми находится на 16 строке в турнирной таблице Лиги 2 и всего на три пункта опережает зону вылета.

    «Синие» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе их проиграв. Сперва в этом период они на своем поле уступили со счетом 1:2 «Кану», а затем в гостях были повержены «Валансьеном» 1:3.

    Перед этой же неудачной серией коллектив на своем поле смог обыграть лидирующий «Анже» со счетом 2:0. И та виктория стала для него второй за предыдущие четыре встречи.

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    На своем стадионе «Бастия» в текущем чемпионате выиграла пять поединков из 11 проведенных, три встречи она еще свела вничью и столько же раз уступала.

    «Аяччо»

    «Аяччо» в турнирной таблице второго французского дивизиона на данный момент идет на седьмой строке. У команды на счету 33 очка и отставание от зоны плей-офф всего в балл.

    В своей последней проведенной игре первенства «медведи» на своем поле с большим трудом справились с аутсайдером «Конкарно», выиграв у него минимально со счетом 1:0.

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    • До этого же коллектив потерпел два выездных фиаско с разницей в два мяча, уступив поочередно 1:3 «Труа» и 0:2 «Дюнкерку». Всего же в отрезке пяти последних игр у него три проигрыша и два выигрыша.

    Гостевые встречи «Аяччо» в этом сезоне проводит не лучшим образом, ведь он проиграл семь матчей на выезде из 11 при двух выигрышах и двух мировых.

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    В первом круге этого чемпионата «Аяччо» на своем поле обыграл предстоящего противника со счетом 2:0. До этого же три официальные игры из четырех остались за «Бастией» при одной мировой. И в этот период в четырех поединках было забито два и более мячей.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бастии» — 2.36, победа «Аяччо» — 3.40, ничья — 3.00.

    Зачастую эти команды в очных противостояниях выдают не особо результативные матчи, но все же пару голов проводят на двоих. Вот и на этот раз также ждем от них хотя бы пару результативных действий.

    И также считаем, что победитель в дерби выявлен не будет и матч завершится вничью.

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    «Бастия» — «Аяччо»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Корсиканское дерби сильнейшего не выявит
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