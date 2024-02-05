«Бастия»
«Бастия» по итогам 22 проведенных матчей набрала 23 зачетных пункта, с которыми находится на 16 строке в турнирной таблице Лиги 2 и всего на три пункта опережает зону вылета.
«Синие» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе их проиграв. Сперва в этом период они на своем поле уступили со счетом 1:2 «Кану», а затем в гостях были повержены «Валансьеном» 1:3.
Перед этой же неудачной серией коллектив на своем поле смог обыграть лидирующий «Анже» со счетом 2:0. И та виктория стала для него второй за предыдущие четыре встречи.
На своем стадионе «Бастия» в текущем чемпионате выиграла пять поединков из 11 проведенных, три встречи она еще свела вничью и столько же раз уступала.
«Аяччо»
«Аяччо» в турнирной таблице второго французского дивизиона на данный момент идет на седьмой строке. У команды на счету 33 очка и отставание от зоны плей-офф всего в балл.
В своей последней проведенной игре первенства «медведи» на своем поле с большим трудом справились с аутсайдером «Конкарно», выиграв у него минимально со счетом 1:0.
До этого же коллектив потерпел два выездных фиаско с разницей в два мяча, уступив поочередно 1:3 «Труа» и 0:2 «Дюнкерку». Всего же в отрезке пяти последних игр у него три проигрыша и два выигрыша.
Гостевые встречи «Аяччо» в этом сезоне проводит не лучшим образом, ведь он проиграл семь матчей на выезде из 11 при двух выигрышах и двух мировых.
В первом круге этого чемпионата «Аяччо» на своем поле обыграл предстоящего противника со счетом 2:0. До этого же три официальные игры из четырех остались за «Бастией» при одной мировой. И в этот период в четырех поединках было забито два и более мячей.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бастии» — 2.36, победа «Аяччо» — 3.40, ничья — 3.00.
Зачастую эти команды в очных противостояниях выдают не особо результативные матчи, но все же пару голов проводят на двоих. Вот и на этот раз также ждем от них хотя бы пару результативных действий.
И также считаем, что победитель в дерби выявлен не будет и матч завершится вничью.