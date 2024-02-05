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    Голевой обмен во втором тайме?!

    АПОЭЛ — АЕК Ларнака. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на АПОЭЛ — АЕК Ларнака
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    АЕК Ларнака
    АПОЭЛ сыграет на своем поле с АЕКом Ларнака в рамках 23-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — АЕК Ларнака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    АПОЭЛ

    Эта команда привычно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас она уверенно лидирует, опережая на 4 очка «Арис» Александра Кокорина.

    В 22 матчах чемпионата команда добыла 16 побед. При этом в свои ворота пропущено всего лишь 13 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. АПОЭЛ в родных стенах учинил разгром «Кармиотиссе» (4:1).

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    Причем эта виктория стала для команды третьей к ряду. Более того, в этих трех матчах было забито 14 мячей.

    Наверняка в этой встрече АПОЭЛ будет активно атаковать. Тем паче, есть прекрасный шанс оторваться от конкурентов.

    АЕК Ларнака

    Эта команда в текущем сезоне также борется за самые высокие места. АЕК Ларнака сейчас третий в таблице, но есть амбиции подняться повыше.

    Причем АЕК Ларнака не столь результативен. В 22 поединках чемпионата Кипра игроки команды отличились 37 раз.

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  • 02/02/2024

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. АЕК Ларнака переиграл ершистую «Омонию» со счетом 2:1.

    Да и вообще, АЕК Ларнака имеет победную серию из шести матчей. Вот только несколько важных очков было потеряно чуть ранее…

    Номинальные гости явно будут действовать на контратаках. АЕК Ларнака явно намеревается дать бой лидеру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АПОЭЛа предлагают — 1.97.

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    На викторию АЕКа Ларнака дают — 3.63, ничья оценена — в 3.55.

    В матче столь принципиальных соперников явно стоит ожидать усиления атакующей активности по ходу встречи.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    АПОЭЛ — АЕК Ларнака: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен во втором тайме?!
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