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    «Леганес» прервет безвыигрышную серию против «Вальядолида»?

    «Леганес» — «Вальядолид». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Вальядолид»
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    «Леганес»
    В субботу, 3 февраля, в 25-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле примет «Вальядолид». Начало игры — в 20:30 по мск. «Леганес» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Февраля 2024 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 20:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Леганес»

    Коллектив из пригорода Мадрида сейчас является лидером Сегунды. Он набрал 45 пунктов в 24 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.

    В прошлом туре первенства «огурцы» на выезде потерпели минимальное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:1. И этим результатом они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

    Коэффициенты матча Леганес — Вальядолид

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    В этот период «Леганес» сперва расписал четыре мировых результата подряд, а затем поочередно обыграл на выезде 3:2 «Андорру» и дома 2:0 «Бургос».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене в этом чемпионате «Леганес» добился семи выигрышей в 12 проведенных поединках, четыре раз он еще играл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» по итогам 24 проведенных туров с 39 зачетными очками расположился на пятой позиции в таблице Сегунды, но седьмую обходит лишь на два балла.

    В минувшем туре «фиолетово-белые» на своем поле смогли нанести поражение сантандерскому «Расингу» со счетом 3:1. И эта победа стала для них первой за последние четыре игры чемпионата.

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    В этот период «пусела» сперва потерпела три фиаско кряду, а затем расписала выездную мировую с «Эльче» 0:0. А выиграть команда смогла только в двух поединках из последних семи.

    В гостях «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды проиграл аж семь встреч из 12 проведенных. Еще раз он там сыграл вничью и четыре матча смог выиграть.

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    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1. Перед этим же три официальные игры выиграл «Вальядолид».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.48, победа «Вальядолида» — 3.35, ничья — 2.86.

    Прогнозируем, что «Леганес» прервет безвыигрышную серию против «Вальядолида», и в этом поединке заработает три очка.

    И также от этой встречи не ждем голевой феерии и ставим на крайне низкую результативность.

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    «Леганес» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Леганес» прервет безвыигрышную серию против «Вальядолида»?
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