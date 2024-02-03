В субботу, 3 февраля, в 25-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле примет «Вальядолид». Начало игры — в 20:30 по мск. «Леганес» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Леганес»

Коллектив из пригорода Мадрида сейчас является лидером Сегунды. Он набрал 45 пунктов в 24 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.

В прошлом туре первенства «огурцы» на выезде потерпели минимальное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:1. И этим результатом они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

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В этот период «Леганес» сперва расписал четыре мировых результата подряд, а затем поочередно обыграл на выезде 3:2 «Андорру» и дома 2:0 «Бургос».

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене в этом чемпионате «Леганес» добился семи выигрышей в 12 проведенных поединках, четыре раз он еще играл вничью и потерпел одно фиаско.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам 24 проведенных туров с 39 зачетными очками расположился на пятой позиции в таблице Сегунды, но седьмую обходит лишь на два балла.

В минувшем туре «фиолетово-белые» на своем поле смогли нанести поражение сантандерскому «Расингу» со счетом 3:1. И эта победа стала для них первой за последние четыре игры чемпионата.

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В этот период «пусела» сперва потерпела три фиаско кряду, а затем расписала выездную мировую с «Эльче» 0:0. А выиграть команда смогла только в двух поединках из последних семи.

В гостях «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды проиграл аж семь встреч из 12 проведенных. Еще раз он там сыграл вничью и четыре матча смог выиграть.

В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1. Перед этим же три официальные игры выиграл «Вальядолид».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.48, победа «Вальядолида» — 3.35, ничья — 2.86.

Прогнозируем, что «Леганес» прервет безвыигрышную серию против «Вальядолида», и в этом поединке заработает три очка.

И также от этой встречи не ждем голевой феерии и ставим на крайне низкую результативность.