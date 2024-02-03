«Леганес»
Коллектив из пригорода Мадрида сейчас является лидером Сегунды. Он набрал 45 пунктов в 24 проведенных встречах и на четыре балла опережает вторую позицию.
В прошлом туре первенства «огурцы» на выезде потерпели минимальное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:1. И этим результатом они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.
Коэффициенты матча Леганес — Вальядолид
В этот период «Леганес» сперва расписал четыре мировых результата подряд, а затем поочередно обыграл на выезде 3:2 «Андорру» и дома 2:0 «Бургос».
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей арене в этом чемпионате «Леганес» добился семи выигрышей в 12 проведенных поединках, четыре раз он еще играл вничью и потерпел одно фиаско.
«Вальядолид»
«Вальядолид» по итогам 24 проведенных туров с 39 зачетными очками расположился на пятой позиции в таблице Сегунды, но седьмую обходит лишь на два балла.
В минувшем туре «фиолетово-белые» на своем поле смогли нанести поражение сантандерскому «Расингу» со счетом 3:1. И эта победа стала для них первой за последние четыре игры чемпионата.
В этот период «пусела» сперва потерпела три фиаско кряду, а затем расписала выездную мировую с «Эльче» 0:0. А выиграть команда смогла только в двух поединках из последних семи.
В гостях «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды проиграл аж семь встреч из 12 проведенных. Еще раз он там сыграл вничью и четыре матча смог выиграть.
В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1. Перед этим же три официальные игры выиграл «Вальядолид».
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.48, победа «Вальядолида» — 3.35, ничья — 2.86.
Прогнозируем, что «Леганес» прервет безвыигрышную серию против «Вальядолида», и в этом поединке заработает три очка.
И также от этой встречи не ждем голевой феерии и ставим на крайне низкую результативность.