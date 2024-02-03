ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Гвинеи Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы Сердар АзмунКубок Азии. Реванш Южной Кореи, шокирующий Таджикистан и Азмун против «Синих Самураев» Лука Модрич и Браим Диас«Хетафе» — «Реал» 0:2. Онлайн
  • 13:19
    • Livesport теперь в Telegram и Вконтакте
    Все новости спорта

    «Бавария» и забьет, и пропустит?!

    «Бавария» — «Боруссия» М. Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Германии, 3 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария»
    «Бавария» — «Боруссия» М. Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Бавария» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Февраля 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •

    «Бавария»

    Баварцы продолжают, как и всегда, бороться за золотые медали чемпионата. Команда из Мюнхена в девятнадцати матчах смогла добыть пятнадцать побед, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. Мюнхенцы забили целых 56 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили восемнадцать.

    В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 47 пунктов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера». «Бавария» продолжает оставаться главным претендентом на чемпионский титул, которым она владеет уже много лет подряд.

    Мюнхенская команда прошла групповой этап Лиги чемпионов без особых проблем. Чемпионы Германии стали первыми в свой групп с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Первым оппонентом по плей-офф самого престижного турнира Старого Света станет римский «Лацио».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Подопечные Томаса Тухеля в последних матчах переиграли «Аугсбург» (3:2) и «Унион» (1:0), а до этого сенсационно уступили «Вердеру» (0:1). Перед этим мюнхенцы переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0). А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

    «Боруссия» М

    Команда из Менхенгладбаха, как и все последние годы, является середняком Бундеслиги. В настоящий момент «жеребята» имеют в своем активе 21 балл. Команда на десять пунктов отстает от еврокубковой зоны, но на девять очков опережает зону вылета.

    «Гладбах» смог 35 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых 38 раз. «Черно-бело-зеленые» вряд ли смогут за что-то побороться в этом сезоне, однако и на вылет претендовать не будут.

    Также «Боруссия» продолжает борьбу в Кубке Германии. Менхенгладбахский коллектив уже смог переиграть «Хайденхайм» (3:1) и выбить «Вольфсбург» (1:0). В четвертьфинале их ждет тот самый «Саарбрюккен», который уже выбил «Баварию» и «Айнтрахт».

  • Новый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в «Баварии» стала очень шаткой
  • Тренер может покинуть мюнхенский клуб, поскольку надежды на титул Бундеслиги грозят ускользнуть
  • 24/01/2024

    • В последних играх подопечные Херардо Сеоане на выезде сыграли вничью с лидирующим «Байером» (0:0) и в родных стенах уступили «Аугсбургу» (1:2), а до этого также дома одолели «Штутгарт» (3:1). Перед этим также были поражения от «Айнтрахта» (1:2) и «Униона» (1:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Боруссии» дают 18.00, ничья оценена в 9.30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также поставим на то, что «Бавария» не сможет выиграть крупно.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Мемфис — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Юта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хатайспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Австралия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» и забьет, и пропустит?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры