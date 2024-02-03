«Бавария» — «Боруссия» М. Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Бавария» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бавария»

Баварцы продолжают, как и всегда, бороться за золотые медали чемпионата. Команда из Мюнхена в девятнадцати матчах смогла добыть пятнадцать побед, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. Мюнхенцы забили целых 56 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили восемнадцать.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 47 пунктов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера». «Бавария» продолжает оставаться главным претендентом на чемпионский титул, которым она владеет уже много лет подряд.

Мюнхенская команда прошла групповой этап Лиги чемпионов без особых проблем. Чемпионы Германии стали первыми в свой групп с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Первым оппонентом по плей-офф самого престижного турнира Старого Света станет римский «Лацио».

Все прогнозы на Бундеслигу

Подопечные Томаса Тухеля в последних матчах переиграли «Аугсбург» (3:2) и «Унион» (1:0), а до этого сенсационно уступили «Вердеру» (0:1). Перед этим мюнхенцы переиграли «Хоффенхайм» (3:0), «Вольфсбург» (2:1) и «Штутгарт» (3:0). А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

«Боруссия» М

Команда из Менхенгладбаха, как и все последние годы, является середняком Бундеслиги. В настоящий момент «жеребята» имеют в своем активе 21 балл. Команда на десять пунктов отстает от еврокубковой зоны, но на девять очков опережает зону вылета.

«Гладбах» смог 35 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых 38 раз. «Черно-бело-зеленые» вряд ли смогут за что-то побороться в этом сезоне, однако и на вылет претендовать не будут.

Также «Боруссия» продолжает борьбу в Кубке Германии. Менхенгладбахский коллектив уже смог переиграть «Хайденхайм» (3:1) и выбить «Вольфсбург» (1:0). В четвертьфинале их ждет тот самый «Саарбрюккен», который уже выбил «Баварию» и «Айнтрахт».

В последних играх подопечные Херардо Сеоане на выезде сыграли вничью с лидирующим «Байером» (0:0) и в родных стенах уступили «Аугсбургу» (1:2), а до этого также дома одолели «Штутгарт» (3:1). Перед этим также были поражения от «Айнтрахта» (1:2) и «Униона» (1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.15.

На викторию «Боруссии» дают 18.00, ничья оценена в 9.30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

Также поставим на то, что «Бавария» не сможет выиграть крупно.