ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем» «Интер» — «Ювентус»Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Челси» 4:1. Онлайн
  • 01:18
    • «Ливерпуль» разгромил «Челси»
  • 01:02
    • Гол Депая принес «Атлетико» победу в матче с «Райо Вальекано»
    Все новости спорта

    «Штурм» быстро расправится с «Аустрией»

    «Штурм» — «Аустрия». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок Австрии, 2 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Штурм Прогнозы на Аустрия Вена
    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Аустрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аустрия»
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Аустрией» в рамках 1/4 финала Кубка Австрии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:30 мск. «Штурм» — «Аустрия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Штурм»

    Эта команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы. Между тем, «Штурм» явно намеревается побороться за чемпионство.

    Команда способна прибавить в плане игры и результатов. Да и тылы достаточно надежны: 12 пропущенных мячей в 17 матчах.

    Свой предыдущий поединок команда провела посредственно. «Штурм» в контрольной встрече не смог обыграть львовский «Рух» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, в 7 зимних спаррингах команда выиграла трижды. Так что с игровой практикой у «Штурма» точно полный ажур.

    Номинальные хозяева явно намерены побороться за трофей. «Штурм» уж точно начнет поединок с активных атакующих акций.

    «Аустрия»

    Эта команда в текущем сезоне выступает весьма скромно. «Аустрия» находится всего лишь на 8 месте в турнирной таблице австрийского чемпионата.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 17 поединках чемпионата Австрии забито всего 16 мячей.

  • Следующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»?
  • Кажется, Виктор Осимхен больше не хочет играть за «Наполи»
  • 30/01/2024

    • В своем последнем поединке «Аустрия» сумела победить. Команда уверенно расправилась с «Дунайськой Стредой» (3:0).

    До того команда переиграла еще и «Фаворитнер» (3:1). Так что в плане результативности видны явные подвижки к лучшему.

    Гости наверняка будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы команда постарается найти в контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штурма» предлагают — 1.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Аустрии» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.00.

    «Штурм» явно пойдет вперед с первых минут встречи, и наверняка быстро вскроет оборону соперника.

    Наш прогноз — Победа «Штурма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Аль-Духаиль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Сармьенто
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штурм» — «Аустрия»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. «Штурм» быстро расправится с «Аустрией»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры