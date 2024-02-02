«Штурм» сыграет на своем поле с «Аустрией» в рамках 1/4 финала Кубка Австрии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:30 мск. «Штурм» — «Аустрия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Штурм»

Эта команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы. Между тем, «Штурм» явно намеревается побороться за чемпионство.

Команда способна прибавить в плане игры и результатов. Да и тылы достаточно надежны: 12 пропущенных мячей в 17 матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела посредственно. «Штурм» в контрольной встрече не смог обыграть львовский «Рух» (0:0).

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Вообще, в 7 зимних спаррингах команда выиграла трижды. Так что с игровой практикой у «Штурма» точно полный ажур.

Номинальные хозяева явно намерены побороться за трофей. «Штурм» уж точно начнет поединок с активных атакующих акций.

«Аустрия»

Эта команда в текущем сезоне выступает весьма скромно. «Аустрия» находится всего лишь на 8 месте в турнирной таблице австрийского чемпионата.

Главным бичом команды является слабая атака. В 17 поединках чемпионата Австрии забито всего 16 мячей.

В своем последнем поединке «Аустрия» сумела победить. Команда уверенно расправилась с «Дунайськой Стредой» (3:0).

До того команда переиграла еще и «Фаворитнер» (3:1). Так что в плане результативности видны явные подвижки к лучшему.

Гости наверняка будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы команда постарается найти в контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штурма» предлагают — 1.65.

На викторию «Аустрии» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.00.

«Штурм» явно пойдет вперед с первых минут встречи , и наверняка быстро вскроет оборону соперника.

Наш прогноз — Победа «Штурма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.