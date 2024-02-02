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    Сможет ли «Атлетик» одолет «Мальорку»?

    «Атлетик» — «Мальорка». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Примера, 2 февраля 2024 года

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    «Атлетико» Б
    2 февраля в рамках 23-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграет против «Мальорки». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетик» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2024 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Атлетик»

    Команда продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. «Атлетик» действительно может занять 3-е место в таблице Примеры, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

    У «Атлетика» отличные результаты в последнее время. За последние 5 матчей в Примере команда проиграла только «Валенсии» (0:1), трижды выиграл и однажды сыграл вничью. В последнем туре «Атлетик» поделил очки с «Кадисом» (0:0), не нанеся ни одного удара в створ ворот.

    Коэффициенты матча Атлетик — Мальорка

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  • 1.534.007.40Бонус$9500
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    Тот матч был на чужом поле. При родных трибунах «Атлетик» играл чуть лучше, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. Команда набрала 26 очков из 33-х возможных дома.

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    В предстоящем матче «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая находится в нижней части турнирной таблицы. У команды из Бильбао есть все шансы победить.

    «Мальорка»

    Команда не может чувствовать комфортно в нынешнем сезоне, ведь «Мальорка» опережает зону вылета лишь на 4 очка. «Киноварным» необходимо выдать серию с набранными очками, если не хочется играть в Сегунде.

    «Мальорка» крайне мало забивает — 19 голов в 22-х встречах при 26-и пропущенных. В последних 5-и встречах команда забила 5 голов при 6-и пропущенных.

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    • За этот период «Мальорка» по 2 раза сыграла вничью и проиграла, а также один раз победила. В последнем туре команда проиграла на своем поле «Бетису» (0:1), пропустив единственный гол на 45+1-й минуте.

    «Мальорка» и «Атлетик» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 4-го тура команды сыграли вничью (0:0), не забив ни одного гола. В том матче «киноварные» вполне могли и вырвать победу, но не смогли реализовать момент.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Мальорки» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.00.

    «Атлетик» набрал сумасшедший ход. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с форой (-1) за 1.88. Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Атлетика» 1.5 больше за 1.87.

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    «Атлетик» — «Мальорка»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетик» одолет «Мальорку»?
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