Марокко сыграет на своем поле с ЮАР в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:00 мск. Марокко — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Марокко

Марокканцы считаются одними из фаворитов турнира. Свою группу команда выиграла, набрав 7 очков в трех турах.

Сильнейшим звеном марокканцев является атака. В трех матчах она сумела отличиться 5 результативными ударами.

В предыдущем туре турнира сборная Марокко добыла три очка. Победа над замбийцами вышла минимальной.

Прогнозы на Кубок Африки

В строю все основные исполнители марокканцев. Хаким Зиеш и Ашраф Хакими способны повести партнеров за собой.

В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Марокканцы сильнее соперника, что явно докажет на деле.

ЮАР

Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробиться в 1/8 финала сборная ЮАР сумела с 4 очками в активе.

А вот с атакой у южноафриканцев относительный порядок. В трех турах они отличились четырьмя точными ударами.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. Ничья с Тунисом (0:0) оказалась сродни виктории.

А вот намибийцев сборная ЮАР просто-таки деклассировала (4:0). Зато с Мали игра команде откровенно не удалась (0:2).

Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться найти свои шансы в контратаках. К тому же у команды довольно-таки надежные тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.61.

На викторию ЮАР дают — 6.25, ничья оценена — в 3.70.

Марокканцы по именам выглядят предпочтительнее, и уж точно будут агрессивно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.40.