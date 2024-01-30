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    Марокканцы не будут медлить!

    Марокко — ЮАР. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — ЮАР
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    Хаким Зиеш
    Марокко сыграет на своем поле с ЮАР в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:00 мск. Марокко — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 30 Января 2024 года
    Марокко
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    Марокко

    Марокканцы считаются одними из фаворитов турнира. Свою группу команда выиграла, набрав 7 очков в трех турах.

    Сильнейшим звеном марокканцев является атака. В трех матчах она сумела отличиться 5 результативными ударами.

    В предыдущем туре турнира сборная Марокко добыла три очка. Победа над замбийцами вышла минимальной.

    Прогнозы на Кубок Африки

    В строю все основные исполнители марокканцев. Хаким Зиеш и Ашраф Хакими способны повести партнеров за собой.

    В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Марокканцы сильнее соперника, что явно докажет на деле.

    ЮАР

    Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробиться в 1/8 финала сборная ЮАР сумела с 4 очками в активе.

    А вот с атакой у южноафриканцев относительный порядок. В трех турах они отличились четырьмя точными ударами.

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  • 27/01/2024

    • Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. Ничья с Тунисом (0:0) оказалась сродни виктории.

    А вот намибийцев сборная ЮАР просто-таки деклассировала (4:0). Зато с Мали игра команде откровенно не удалась (0:2).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться найти свои шансы в контратаках. К тому же у команды довольно-таки надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.61.

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    На викторию ЮАР дают — 6.25, ничья оценена — в 3.70.

    Марокканцы по именам выглядят предпочтительнее, и уж точно будут агрессивно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.40.

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    Марокко — ЮАР: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Марокканцы не будут медлить!
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