«Бордо»
После 21 проведенного тура «Бордо» с 25 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго французского дивизиона. От опасной зоны клуб оторвался на шесть баллов.
«Жирондинцы» в отрезке последних четырех игр в рамках чемпионата страны смогли добыть две виктории, один поединок они еще свели вничью и потерпели одно фиаско.
В прошлом туре коллектив на своем поле обыграл аутсайдера «Валансьен» со счетом 3:1, а игровым днем ранее он проиграл на выезде с таким же счетом «Осеру», который сейчас идет вторым.
При своих болельщиках «Бордо» в текущем розыгрыше Лиги 2 выиграл четыре матча из десяти проведенных, а также по три раза расписывал мировые и уступал.
«Анже»
«Анже» на данный момент лидирует в турнирной таблице второй французской лиги, имея на своем счету 43 очка. От третьей позиции отрыв составляет семь пунктов.
У «черно-белых» только одно фиаско за последние десять встреч чемпионата. Также в этот период они два поединка свели вничью и добились семи выигрышей.
В своей последней проведенной игре «скоитисты» на своем поле переиграли аутсайдера «Кевийи Руан» 3:2, а матчем ранее на выезде потерпели поражение от середняка «Бастии» 0:2, прервав тем самым 8-матчевую беспроигрышную серию.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 2 «Анже» проиграл четыре поединка из десяти проведенных, столько же игр он еще выиграл и два матча свел миром.
«Анже» не проигрывает «Бордо» вот уже три матча кряду. В первом круге «черно-белые» на своем поле обыграли предстоящего противника со счетом 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бордо» предлагают — 2.07.
На викторию «Анже» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.50.
В данном поединке прогнозируем обмен голами, ведь в последнее время эти коллективы редка когда уходят с поля без результативных действий.
И также ставим еще на то, что лидер чемпионата не проиграет в этом матче.