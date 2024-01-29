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    «Бордо» — «Анже». Прогноз и ставка (к. 1.86) на футбол 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Анже»
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    «Бордо»
    29 декабря в рамках 22-го тура второй французской лиги «Бордо» на своем поле сыграет против «Анже». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. «Бордо» — «Анже»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 29 Января 2024 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 22:45 Анже Анже
  • Франция. Лига 2
    •

    «Бордо»

    После 21 проведенного тура «Бордо» с 25 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго французского дивизиона. От опасной зоны клуб оторвался на шесть баллов.

    «Жирондинцы» в отрезке последних четырех игр в рамках чемпионата страны смогли добыть две виктории, один поединок они еще свели вничью и потерпели одно фиаско.

    В прошлом туре коллектив на своем поле обыграл аутсайдера «Валансьен» со счетом 3:1, а игровым днем ранее он проиграл на выезде с таким же счетом «Осеру», который сейчас идет вторым.

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    При своих болельщиках «Бордо» в текущем розыгрыше Лиги 2 выиграл четыре матча из десяти проведенных, а также по три раза расписывал мировые и уступал.

    «Анже»

    «Анже» на данный момент лидирует в турнирной таблице второй французской лиги, имея на своем счету 43 очка. От третьей позиции отрыв составляет семь пунктов.

    У «черно-белых» только одно фиаско за последние десять встреч чемпионата. Также в этот период они два поединка свели вничью и добились семи выигрышей.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В своей последней проведенной игре «скоитисты» на своем поле переиграли аутсайдера «Кевийи Руан» 3:2, а матчем ранее на выезде потерпели поражение от середняка «Бастии» 0:2, прервав тем самым 8-матчевую беспроигрышную серию.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 2 «Анже» проиграл четыре поединка из десяти проведенных, столько же игр он еще выиграл и два матча свел миром.

    «Анже» не проигрывает «Бордо» вот уже три матча кряду. В первом круге «черно-белые» на своем поле обыграли предстоящего противника со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бордо» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Анже» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.50.

    В данном поединке прогнозируем обмен голами, ведь в последнее время эти коллективы редка когда уходят с поля без результативных действий.

    И также ставим еще на то, что лидер чемпионата не проиграет в этом матче.

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    «Бордо» — «Анже»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. Оппоненты огорчат друг друга
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