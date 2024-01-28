«Клермон»
«Клермон» по итогам 18-ти матчей занимает 17-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от безопасной 15-й позиции.
Недавно команда прекратила выступления в Кубке Франции. На стадии 1/16 финала турнира она в домашних стенах проиграла... «Страсбургу» (1:3).
В своем последнем матче в рамках Лиги 1 клуб одержал победу. На выезде ему удалось переиграть «Нант» (2:1), забив победный мяч на 89-й минуте.
В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при пяти поражениях и двух ничьих, так что у хозяев явно не лучшая форма.
«Страсбург»
«Страсбург» по итогам 18-ти туров занимает 10-ю строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — шестой позиции.
Команда при этом продолжает выступления в Кубке Франции, где как раз обыграла своего нынешнего соперника и опять-таки на выезде со счетом 3:1.
В своем последнем матче в рамках национального первенства, клуб набрал только один балл. На выезде он разошелся миром с седьмым в таблице «Марсель» (1:1).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих, так что у гостей отличная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Страсбург», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Клермона» оценивается в 2,85, ничья — в 3,20.
В восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,20, ведь в пяти из шести последних матчей «Страсбурга» был реализован именно такой сценарий.