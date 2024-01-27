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    «Леванте» удержится в зоне плей-офф?

    «Леванте» — «Тенерифе». Прогноз и ставка (к. 2.27) на футбол 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Тенерифе»
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    «Леванте»
    «Леванте» на своем поле сыграет против «Тенерифе» в 24-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 27 января, начнется в 23:00 по мск. «Леванте» — «Тенерифе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Января 2024 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Кубок Дель Рей
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    «Леванте»

    «Леванте» после 23 игр в текущем чемпионате второй испанской лиги с 36 зачетными пунктами находится на шестой строчке, опережая лишь по дополнительным показателям седьмую позицию.

    Клуб из Валенсии к данной игре подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией в рамках Сегунды. В этот удачный для себя период он поровну поделил победы и мировые результаты.

    Коэффициенты матча Леванте — Тенерифе

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    В прошлом туре «Леванте» на выезде расписал ничью с середняком «Мирандесом», сыграв 1:1. А игровым днем ранее коллектив на своем поле справился с «Альбасете» 3:2, который находится в нижней части турнирки.

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    В родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате выиграли шесть игр из 11 проведенных, три поединка они еще завершили миром и дважды уступали.

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» с 31 зачетным баллом плотно засел в середине турнирной таблицы второй лиги Испании. От зоны плей-офф коллектив отстает на пять пунктов.

    Островитяне неудачно провели свои две последние игры чемпионата, проиграв их обе на своем поле. Сперва они уступили 0:1 «Эльче», а затем оказались слабее хихонского «Спортинга» 1:2.

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    До этой же печальной серии канарцы потерпели только одно фиаско за предыдущие пять встреч чемпионата. Помимо него в этом отрезке они дважды выиграли и два раза сыграли вничью.

    Вдали от родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» проиграл шесть матчей из 11 проведенных, три поединка он еще выиграл и дважды расписывал мировые.

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    В первом круге на поле «Тенерифе» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.27, победа «Тенерифе» — 3.41, ничья — 3.16.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Леванте» возьмет три очка, ведь на выезде «Тенерифе» играет слабо и в этом сезоне, и против предстоящего противника вообще.

    И также еще ставим на то, что в этом матче будет забито хотя бы пару голов.

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