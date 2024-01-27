«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21 матче 31 очко.
Клуб с Канарских островов здорово провел два недавних матча, выиграв сначала у «Вильярреала», а потом у «Райо Вальекано».
Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Реал Мадрид
В первом случае команда Хавьера Гарсии Пимьенты разгромила соперника со счетом 3:0. Автором дубля стал Кириан Родригес, в активе которого уже пять мячей в этой кампании.
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Также стоит отметить, что «Лас-Пальмас» в десяти домашних матчах потерпел лишь два поражения и пропустил семь мячей. До сих пор больше одного гола здесь забила только «Барселона».
«Реал»
«Реал» находится на второй строчке после 20 сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.
В прошлом туре «Королевский клуб» с трудом выиграл у «Альмерии» (3:2). Матч запомнился, прежде всего, большим количеством спорных судейских решений в пользу «Мадрида».
«Реал» «горел» 0:2 по итогам первого тайма, но после перерыва совершил камбэк, додавив главного аутсайдера сезона.
Несмотря на результат, это был один из худших матчей команды Карло Анчелотти в этом чемпионате.
«Реал» выиграл семь из десяти гостевых матчей в Ла Лиге, в которых забил 18 мячей.
Прогноз и ставка
На «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Реала» — за 1.45.
«Лас-Пальмас» отлично играет на своем поле, в чем уже успела убедиться «Барса». Для каталонцев матч на Канарских островах стал настоящим испытанием.
То же самое, скорее всего, ждет и «Реал». Этот середняк способен создать проблемы команде Анчелотти.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.24.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.