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    «Реал» потеряет очки на Канарских островах?

    «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 2.24) и прогноз на чемпионат Испании 27 января 2024 года

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    Джуд Беллингем
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 18:15 мск. «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Января 2024 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 18:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21 матче 31 очко.

    Клуб с Канарских островов здорово провел два недавних матча, выиграв сначала у «Вильярреала», а потом у «Райо Вальекано».

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Реал Мадрид

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  • 7.104.701.45Бонус$9500
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    В первом случае команда Хавьера Гарсии Пимьенты разгромила соперника со счетом 3:0. Автором дубля стал Кириан Родригес, в активе которого уже пять мячей в этой кампании.

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    Также стоит отметить, что «Лас-Пальмас» в десяти домашних матчах потерпел лишь два поражения и пропустил семь мячей. До сих пор больше одного гола здесь забила только «Барселона».

    «Реал»

    «Реал» находится на второй строчке после 20 сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.

    В прошлом туре «Королевский клуб» с трудом выиграл у «Альмерии» (3:2). Матч запомнился, прежде всего, большим количеством спорных судейских решений в пользу «Мадрида».

    «Реал» «горел» 0:2 по итогам первого тайма, но после перерыва совершил камбэк, додавив главного аутсайдера сезона.

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    • Несмотря на результат, это был один из худших матчей команды Карло Анчелотти в этом чемпионате.

    «Реал» выиграл семь из десяти гостевых матчей в Ла Лиге, в которых забил 18 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Реала» — за 1.45.

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    «Лас-Пальмас» отлично играет на своем поле, в чем уже успела убедиться «Барса». Для каталонцев матч на Канарских островах стал настоящим испытанием.

    То же самое, скорее всего, ждет и «Реал». Этот середняк способен создать проблемы команде Анчелотти.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.24.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.

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    «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» потеряет очки на Канарских островах?
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