Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 18:15 мск. «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21 матче 31 очко.

Клуб с Канарских островов здорово провел два недавних матча, выиграв сначала у «Вильярреала», а потом у «Райо Вальекано».

Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 7.104.701.45Бонус$9500

В первом случае команда Хавьера Гарсии Пимьенты разгромила соперника со счетом 3:0. Автором дубля стал Кириан Родригес, в активе которого уже пять мячей в этой кампании.

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Также стоит отметить, что «Лас-Пальмас» в десяти домашних матчах потерпел лишь два поражения и пропустил семь мячей. До сих пор больше одного гола здесь забила только «Барселона».

«Реал»

«Реал» находится на второй строчке после 20 сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.

В прошлом туре «Королевский клуб» с трудом выиграл у «Альмерии» (3:2). Матч запомнился, прежде всего, большим количеством спорных судейских решений в пользу «Мадрида».

«Реал» «горел» 0:2 по итогам первого тайма, но после перерыва совершил камбэк, додавив главного аутсайдера сезона.

Несмотря на результат, это был один из худших матчей команды Карло Анчелотти в этом чемпионате.

«Реал» выиграл семь из десяти гостевых матчей в Ла Лиге, в которых забил 18 мячей.

Прогноз и ставка

На «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Реала» — за 1.45.

«Лас-Пальмас» отлично играет на своем поле, в чем уже успела убедиться «Барса». Для каталонцев матч на Канарских островах стал настоящим испытанием.

То же самое, скорее всего, ждет и «Реал». Этот середняк способен создать проблемы команде Анчелотти.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.24.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.