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    Выиграет ли Австралия группу на Кубке Азии?

    Австралия — Узбекистан. Ставка (к. 2.55) и прогноз на Кубок Азии 23 января 2024 года

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    Австралия — фаворит матча
    Австралия сыграет с Узбекистаном в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 23 января, начало — в 14:30 мск. Австралия — Узбекистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа B 23 Января 2024 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 14:30 Узбекистан Узбекистан
  • Ташкент
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    Австралия

    Австралия набрала шесть очков и по итогам двух туров лидирует в своей группе Кубка Азии, опережая своего нынешнего соперника на два балла.

    В первом туре сборная обыграла Индию (2:0), после чего во втором — минимально победила Сирию (1:0). Примечательно, что в обоих случаях победитель голов не пропускал.

    Коэффициенты матча Австралия — Узбекистан

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  • 2.452.953.50Бонус$9500
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    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает аналогично. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему лидирует в своем квартете.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива победная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, по ходу которой он ни разу не пропустил, так что у него отличная форма.

    Узбекистан

    По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Узбекистан набрал четыре очка и теперь занимает второе место в группе с отставанием в два балла от соперника.

    В первом туре сборная сыграла вничью с Сирией (0:0), после чего во втором разгромно обыграла Индию (3:0). Примечательно, что в обоих случаях победитель также голов не пропускал.

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    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает аналогично. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему в своем квартете занимает вторую позицию.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и трех ничьих, так что у гостей также отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Австралию, коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех Узбекистана оценивается в 3,25, ничья — в 2,95.

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    В шести последних матчах номинальные хозяева выиграли, ни разу не пропустив.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Австралия выиграет за 2,55.

    Еще один вариант ставки — Австралия победит при тотал меньше 2,5 голов за 4,00, ведь в четырех последних матчах номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    Австралия — Узбекистан: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Австралия группу на Кубке Азии?
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