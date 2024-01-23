Австралия сыграет с Узбекистаном в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 23 января, начало — в 14:30 мск. Австралия — Узбекистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Австралия

Австралия набрала шесть очков и по итогам двух туров лидирует в своей группе Кубка Азии, опережая своего нынешнего соперника на два балла.

В первом туре сборная обыграла Индию (2:0), после чего во втором — минимально победила Сирию (1:0). Примечательно, что в обоих случаях победитель голов не пропускал.

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает аналогично. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть очков, благодаря чему лидирует в своем квартете.

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На сегодня у коллектива победная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, по ходу которой он ни разу не пропустил, так что у него отличная форма.

Узбекистан

По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Узбекистан набрал четыре очка и теперь занимает второе место в группе с отставанием в два балла от соперника.

В первом туре сборная сыграла вничью с Сирией (0:0), после чего во втором разгромно обыграла Индию (3:0). Примечательно, что в обоих случаях победитель также голов не пропускал.

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает аналогично. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему в своем квартете занимает вторую позицию.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при шести победах и трех ничьих, так что у гостей также отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Австралию, коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех Узбекистана оценивается в 3,25, ничья — в 2,95.

В шести последних матчах номинальные хозяева выиграли, ни разу не пропустив.

Поэтому наши прогноз и ставка — Австралия выиграет за 2,55.

Еще один вариант ставки — Австралия победит при тотал меньше 2,5 голов за 4,00, ведь в четырех последних матчах номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.