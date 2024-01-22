«Рубин»
Питерцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. В РПЛ команда Рашида Рахимова зимует на 7 позиции.
Правда, атака не блещет результативностью. В 18 поединках она сумела отличиться всего 17 точными выстрелами.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Рубин» минимально одолел «Балтику».
Да и вообще, казанцы обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Рахимов строит отличный коллектив, способный в перспективе бороться за выход в еврокубки.
И уж точно в этой встрече казанцы будут активно атаковать. «Рубин» постарается начать серию контрольных матчей с виктории.
«Напредак»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. В чемпионате Сербии она пребывает на 13 месте в таблице.
Причем «Напредак» слабо действует в обороне. В 19 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.
В своем последнем поединке команда добыла один балл. На выезде она расписала мировую с «Бачкой-Тополой» (1:1).
Как и у казанцев, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Только сербы не играли в официальных матчах месяц.
«Напредак» явно постарается сыграть вторым номером. Причем сербы уж точно не испытывают робости перед казанцами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 1.43.
На викторию «Напредака» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.85.
Несмотря на отсутствие игровой практики,
Наш прогноз — Фора «Рубина» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.