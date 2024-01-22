ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу Петр ЯнЯн рискует проиграть Ядонгу. Отказ «Беспощадного» от тренировок в США большая ошибка «Арсенал»«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 5:0. Онлайн
  • 00:51
    • «Милан» вырвал победу в игре с «Удинезе»
  • 00:40
    • «ПСЖ» разгромил «Орлеан» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
  • 22:25
    • «Байер» вырвал победу у «Лейпцига»
  • 21:59
    • «Рома» победила «Верону» в первом матче под руководством Де Росси
  • 19:40
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн»
  • 17:47
    • «Трактор» разбил «Сочи»
    Все новости спорта

    «Рубин» не заметит сербов

    «Рубин» — «Напредак». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Рубин Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Напредак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мартынович
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Напредаком» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 22 января, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Напредак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Рубин»

    Питерцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. В РПЛ команда Рашида Рахимова зимует на 7 позиции.

    Правда, атака не блещет результативностью. В 18 поединках она сумела отличиться всего 17 точными выстрелами.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Рубин» минимально одолел «Балтику».

    Все прогнозы на футбол

    Да и вообще, казанцы обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Рахимов строит отличный коллектив, способный в перспективе бороться за выход в еврокубки.

    И уж точно в этой встрече казанцы будут активно атаковать. «Рубин» постарается начать серию контрольных матчей с виктории.

    «Напредак»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. В чемпионате Сербии она пребывает на 13 месте в таблице.

    Причем «Напредак» слабо действует в обороне. В 19 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.

  • Нереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров
  • Английское «золотое поколение» все еще ждет появления по-настоящему элитного и успешного тренера
  • 19/01/2024

    • В своем последнем поединке команда добыла один балл. На выезде она расписала мировую с «Бачкой-Тополой» (1:1).

    Как и у казанцев, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Только сербы не играли в официальных матчах месяц.

    «Напредак» явно постарается сыграть вторым номером. Причем сербы уж точно не испытывают робости перед казанцами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 1.43.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Напредака» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.85.

    Несмотря на отсутствие игровой практики, подопечные Рахимова наверняка проявят высокую атакующую активность.

    Наш прогноз — Фора «Рубина» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ванкувер — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Френх — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Чикаго — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хьюстон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Костюк — Тимофеева
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анисимова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Напредак»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. «Рубин» не заметит сербов
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры