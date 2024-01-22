«Рубин» сыграет на своем поле с «Напредаком» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 22 января, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Напредак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рубин»

Питерцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. В РПЛ команда Рашида Рахимова зимует на 7 позиции.

Правда, атака не блещет результативностью. В 18 поединках она сумела отличиться всего 17 точными выстрелами.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Рубин» минимально одолел «Балтику».

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Да и вообще, казанцы обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Рахимов строит отличный коллектив, способный в перспективе бороться за выход в еврокубки.

И уж точно в этой встрече казанцы будут активно атаковать. «Рубин» постарается начать серию контрольных матчей с виктории.

«Напредак»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. В чемпионате Сербии она пребывает на 13 месте в таблице.

Причем «Напредак» слабо действует в обороне. В 19 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.

В своем последнем поединке команда добыла один балл. На выезде она расписала мировую с «Бачкой-Тополой» (1:1).

Как и у казанцев, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Только сербы не играли в официальных матчах месяц.

«Напредак» явно постарается сыграть вторым номером. Причем сербы уж точно не испытывают робости перед казанцами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 1.43.

На викторию «Напредака» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.85.

Несмотря на отсутствие игровой практики, подопечные Рахимова наверняка проявят высокую атакующую активность .

Наш прогноз — Фора «Рубина» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.