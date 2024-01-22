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    Смогут ли «Наполи» и «Интер» выявить победителя в основное время?

    «Наполи» — «Интер». Ставка (к. 3.50) и прогноз на Суперкубок Италии 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Интер»
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    Генрих Мхитарян («Интер»)
    «Наполи» сыграет против «Интера» в рамках финала Суперкубка Италии. Матч пройдет 22 января в Эр-Рияде, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Суперкубок 22 Января 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии вряд ли снова выиграют золотые медали. В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 31 набранный пункт в шестнадцати поединках. В настоящий момент «Наполи» располагается только на восьмой строчке в турнирной таблице.

    Неаполитанцы уже двадцать баллов отстают от лидирующего «Интера» и на восемнадцать от второго «Ювентуса», но всего три очка их отделяет от зоны Лиги чемпионов. «Голубые» смогли 30 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 25 мячей.

    Коэффициенты матча Наполи — Интер

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    «Адзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где заняли второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», набрав 10 очков с отставанием в восемь баллов от мадридского коллектива. Из Кубка Италии коллектив вылетел, среди недели крупно уступив «Фрозиноне» (0:4). А вот в полуфинале Суперкубка команда разгромила «Фиорентину» (3:0).

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    В последних играх чемпионата «Наполи» одолел «Салернитану» (2:1), крупно проиграл «Торино» (0:3) и сыграл вничью с «Монцой» (0:0), а до этого подопечные Вальтера Маццари уступили «Роме» (0:2) и переиграли «Кальяри» (2:1).

    «Интер»

    В чемпионате Италии «змеи» продолжают уверенно выступать. Миланский коллектив особо не испытывает никаких проблем в матчах и является главным претендентом в борьбе за Скудетто. «Желанные» смогли 49 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили десять мячей.

    В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 51 балл и заслуженно лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два балла.

    Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» стали вторыми в своей группе и прошли в плей-офф. Их соперниками были «Реал Сосьедад», «Бенфика» и «Зальцбург». Из Кубка Италии команда уже сенсационно вылетела, уступив «Болонье» (1:2). В полуфинале Суперкубка страны миланцы разбили «Лацио» (3:0).

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    • В последних играх чемпионата «Интер» разгромил «Монцу» (5:1) и одолел «Верону» (2:1), а до этого в гостях сыграл вничью с «Дженоа» (1:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги победили в четырех матчах подряд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение миланцам. На победу «Интера» предлагают поставить за 2.15.

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    На викторию «Наполи» дают 3.50, ничья оценена в 3.50.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

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