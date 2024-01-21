«Реал» Мадрид — «Альмерия». Матч пройдет в рамках 21-го тура испанской Примеры, начало — 18:15 (мск) «Реал» Мадрид — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Пока «сливочные» в турнирной таблице Примеры идут на втором месте, но у них на игру меньше, чем у лидера «Жироны», которая опережает их на одно очко. В последнем туре чемпионата «Реал» не играл из-за участия в Суперкубке Испании.

До этого же была победа над «Мальоркой» с минимальным счетом 1:0. В той игре единственный забитый мяч на счету Антонио Рюдигера в конце основного времени.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Альмерия 1X2Новым игрокам 1.169.0016.00Бонус$9500

На неделе команда Карло Анчелотти провела очень тяжелый поединок в Кубке Испании, где уступила мадридскому «Атлетико» в дополнительное время со счетом 2:4.

Календарь и таблица испанской Примеры

Неделю назад «Реал» провел две очень сложных и эмоциональных встречи в Суперкубке Испании, где смог завоевать трофей, победив двух самых принципиальных соперников «Атлетико» (5:3, д.в.) и «Барселону (4:1).

"Альмерия"

Команда Гаиски Гаритано располагается на последней строчке в турнирной таблицы Примеры всего с шестью очками. В последнем туре она неожиданно сыграла нулевую ничью с "Жироной".

Игра получилась очень вязкой, "Альмерия" закрылась и ничего не позволила сделать у своих ворот лидеру Примеры. При этом сама имела шанс поразить ворота соперника.

Вообще же у команды в текущем чемпионате нет пока ни одной победы. Все свои 6 очков она набрала в результате ничейных исходов.

Основной проблемой "Альмерии" является слабая атакующая линия и дисбаланс в переходных стадиях. Хотя в последнее время в ее игре наметился некий прогресс, команда стала намного организованнее.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры дают на "Реал" — 1,16, а на "Альмерию" — 16,0, ничья оценивается в 9,90.

Команда Карло Анчелотти выступает в очень плотном графике, провела несколько эмоциональных матчей и настроится на аутсайдера ей будет непросто.

Поэтому мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал меньше 3,5 за 2,10.

Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу "Альмерии" с форой плюс 1 за 4,80.