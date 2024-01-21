В воскресенье, 21 декабря, в 21-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Севилью». Начало игры — в 23:00 по мск. «Жирона» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жирона»

С 49 набранными очками «Жирона» на данный момент лидирует в турнирной таблице Примеры. Однако второй «Реал» отстает всего на балл и имеет еще один матч в запасе.

Каталонцы в текущем первенстве проиграли только один поединок, уступив как раз «Королевскому клубу» дома 0:3 еще в конце сентября. После того они выдали 16-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, в которой 13 раз победили.

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Несколько дней тому назад «жирондинцы» на своем поле обыграли со счетом 3:1 «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании. А в последнем туре чемпионата они в гостях не справились с аутсайдером «Альмерией» 0:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Жирона» в рамках Примеры выиграла пять последних поединков из шести проведенных при одном мировом результате.

«Севилья»

«Севилья» с 16 зачетными пунктами находится в нижней части турнирной таблицы испанского первенства. От зоны вылета команду отделяет всего лишь один пункт.

«Нервионцы» также накануне выиграли свой кубковый матч, обыграв на выезде «Хетафе» со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал турнира. А вот последний матч в Примере они проиграли, уступив дома 2:3 «Алавесу».

И этим фиаско андалузцы продлили серию поражений в чемпионате до трех игр подряд. Всего же за последний 13 матчей в Примере они выиграли только в одном из них.

В текущем сезоне первенства страны «Севилья» в гостях победила только в одном поединке из девяти проведенных при трех мировых исходах и пяти проигрышах.

«Жирона» выиграла у «Севильи» в четырех предыдущих очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата на выезде — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.80.

На викторию «Севильи» дают — 4.63, ничья оценена — в 4.15.

Прогнозируем, что каталонцы продолжат успешно играть против «Севильи», и обыграют ее и на этот раз.

И также от данного противостояния ждем результативного поединка и ставим на верховой тотал.