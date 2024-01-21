«Антверпен» сыграет дома с «Шарлеруа» в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии. Начало матча — 21 января в 15:30 по московскому времени. «Антверпен» — «Шарлеруа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Антверпен»

Действующий чемпион страны далек от своих оптимальных кондиций и с большой долей вероятности «Антверпен» не сможет защитить свой титул.

Команда, которой руководит Марк ван Боммель, располагается на шестой строчке в турнирной таблице и отстает от первой позиции уже на 16 очков. Сейчас на счету «Антверпена» 32 балла в 20-ти матчах.

2023 год команда завершила неудачной серией из трех матчей без побед. Триумфаторы прошлого сезона разделили очки с «Андерлехтом» (1:1) и «Вестерло» (2:2), а в крайнем туре были разгромлены «Генком» (0:3).

Все прогнозы на футбол

«Антверпен» показывает хорошие результаты на домашнем поле и еще ни разу не проиграл на своей арене. В 10-ти матчах на «Босёйлстадион» на счету команды 6 побед и 4 ничьи.

«Шарлеруа»

Команда из одноименного города в этом сезоне показывает нестабильные результаты и на данный момент балансирует на грани зоны вылета. «Шарлеруа» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 21 очко в 20-ти матчах.

В новом году «зебры» сыграли один товарищеский матч против бухарестского «Динамо». «Шарлеруа» разгромил румынский клуб со счетом 6:2.

Подопечные Феличе Маццу в финальной части сезона могут полностью сосредоточиться на сохранение прописки в элите. Из Кубка Бельгии «Шарлеруа» вылетел в начале декабря, крупно уступив все тому же «Антверпену» (2:5).

После этой неудачи «зебры» набрали 4 очка в 4-х матчах чемпионата. «Шарлеруа» проиграл «Юниону» (1:3) и «Синт-Трёйдену» (0:1), сыграл вничью со «Стандартом» (0:0) и обыграл «Мехелен» (3:1) в крайнем туре.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры считают фаворитом «Антверпен», на победу которого предлагают поставить с коэффициентом 1.82.

Успех «Шарлеруа» оценивается с коэффициентом 4.20, ничья идет за 3.80.

«Антверпен» пребывает в небольшом кризисе, но по-прежнему надежен на домашнем поле. Наш прогноз и ставка — Победа «Антверпена» во втором тайме за 2.15.

«Шарлеруа» не забил ни одного гола в 5-ти последних выездных матчах. Также предлагаем рассмотреть вариант ставки на то, что гости не смогут отличиться и в этот раз.