Тунис
Тунис в стартовом туре группового раунда Кубка африканских наций неожиданно потерпела поражение. В матче против Намибии (0:1) она проиграла с минимальным счетом.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала успешно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала максимум очков и лидирует в секстете.
Коэффициенты матча Тунис — Мали
Перед стартом на Кубке африканских наций команда одержала победу. В рамках товарищеской встречи она на своем поле обыграла Кабо-Верде (2:0).
Календарь и таблица Кубка Африки
Неудача на старте Кубка африканских наций прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что хозяева, в целом, в порядке.
Мали
В первом туре группового раунда Мали обыграл ЮАР, и теперь занимает первое место в группе, опережая Намибию по дополнительным показателям.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также выступает неплохо, где в двух стартовых турах группового раунда набрала четыре очка после победы над Чадом (3:1) и ничьей с ЦАР (1:1).
Перед стартом в Кубке африканских наций сборная также выиграла. На своем поле она разгромила Гвинею-Биссау (6:2), забив шесть мячей в ворота соперника.
Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах, включая контрольные игры, при семи победах и одной ничьей, так что у номинальных гостей отличная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Тунис, коэффициент на победу которого равен 2,85. Успех Мали оценивается в 2,90, ничья — в 2,95.
В пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.
Еще один вариант ставки — Мали выиграет за 2,90, ведь номинальные гости победили в семи из восьми последних матчей.