Тунис сыграет с Мали в рамках 2-го тура группового раунда Кубок африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:00 мск. Тунис — Мали: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Тунис

Тунис в стартовом туре группового раунда Кубка африканских наций неожиданно потерпела поражение. В матче против Намибии (0:1) она проиграла с минимальным счетом.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала успешно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала максимум очков и лидирует в секстете.

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Перед стартом на Кубке африканских наций команда одержала победу. В рамках товарищеской встречи она на своем поле обыграла Кабо-Верде (2:0).

Календарь и таблица Кубка Африки

Неудача на старте Кубка африканских наций прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что хозяева, в целом, в порядке.

Мали

В первом туре группового раунда Мали обыграл ЮАР, и теперь занимает первое место в группе, опережая Намибию по дополнительным показателям.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также выступает неплохо, где в двух стартовых турах группового раунда набрала четыре очка после победы над Чадом (3:1) и ничьей с ЦАР (1:1).

Перед стартом в Кубке африканских наций сборная также выиграла. На своем поле она разгромила Гвинею-Биссау (6:2), забив шесть мячей в ворота соперника.

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах, включая контрольные игры, при семи победах и одной ничьей, так что у номинальных гостей отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Тунис, коэффициент на победу которого равен 2,85. Успех Мали оценивается в 2,90, ничья — в 2,95.

В пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

Еще один вариант ставки — Мали выиграет за 2,90, ведь номинальные гости победили в семи из восьми последних матчей.