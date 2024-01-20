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    «Сельта» ввяжется в открытый футбол

    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1,84) и прогноз на чемпионат Испании 20 января 2024 года

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    Яго Аспас
    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 21-го тура испанской Примеры 20 января, начало — 23:00 (мск) «Сельта» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2024 года
    Сельта
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    «Сельта»

    После 20-ти матчей команда Рафы Бенитеса идет недалеко от зоны вылета на 16-м месте с 17 очками. В последнем туре кона смогла увезти очко на выезде от «Мальорки», сыграв с ней со счетом 1:1.

    Уже на 10-й минуте счет открыл лидер и капитан «Сельты» Яго Аспас, но удержать преимущество не получилось. Соперники восстановил статус-кво в конце первого тайма, а после перерыва ничего не позволил сделать у своих ворот.

    Коэффициенты матча Сельта — Реал Сосьедад

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    Вообще в игре «Сельты» в последнее время наметился некоторый прогресс, она прибавила в организации и с точки зрения атакующих действий, стала больше создавать моментов и забивать.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первую очередь это связано с игрой Яго Аспаса, который постепенно возвращается на свой привычно высокий уровень. При всех главных тренерах в последние годы именно этот футболист определяет лицо команды в нападении.

    «Реал Сосьедад»

    Сейчас команда Иманола Альгуасиля находится в небольшом творческом кризисе, который растянулся примерно на месяц. Игра в атаке померкла, забитых голов стало значительно меньше.

    Так, в четырех последних турах «Реал Сосьедад» отличился всего два раза. За это время команда сыграла три раза вничью и уступила в последнем матче на выезде своему принципиальному сопернику «Атлетику» из Бильбао (1:2).

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    • Уже в первом тайме «Реал Сосьедад» пропустил два гола, что, против отлично играющего на «Сан-Мамес» соперника, выглядит почти как приговор. В итоге команда смогла забить лишь гол на исходе встречи.

    Его автором стал капитан Микель Оярсабаль, для которого он стал уже восьмым в текущей Примере. Остальная группа атаки, в том числе и Арсен Захарян, вышедший в основе, ничего особенного не показала.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, шансы на победу соперников не сильно разнятся. На «Сельту»- 3,50, на «Реал Сосьедад» — 2,40, на ничью — 3,10.

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    Хозяева сейчас набрали неплохой ход, значительно лучше смотрятся с точки зрения атакующих действий, провели неплохой матч в Кубке Испании, поэтому есть смысл ожидать результативный футбол. Гости по умолчанию должны атаковать.

    По нашему мнению, неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 2 за 1.84.

    Любители рисковать могут попробовать комбинированную ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2,85.

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    «Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Сельта» ввяжется в открытый футбол
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