«Алавес» — «Кадис». Матч пройдет в рамках 21-го тура испанской Примеры 19 ноября, начало — 23:00 (мск) «Алавес» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алавес»

После 20-ти туров команда располагается на 13-м месте с 20 очками и имеет отличные перспективы сохранить себе место на следующий сезон в испанской Ла Лиге.

В последнем туре «Алавес» смог отнять очки у второй по статусу команды Страны Басков «Реала Сосьедад» (команда из Витории также относится к этому аутентичному региону), сыграв с ним вничью со счетом 1:1.

Коэффициенты матча Алавес — Кадис 1X2Новым игрокам 1.783.405.10Бонус$9500

Причем, дружина Луиса Гарсии была очень близка к тому, чтобы увезти три очка из Сан-Себастьяна, но уже в компенсированное время соперник смог сравнять счет и уйти от поражения.

Календарь и таблица испанской Примеры

Единственный гол за «Алавес» забил с пенальти на 76-й минуте Луис Риоха, который является не только капитаном, но и харизматичным лидером раздевалки. Этот 30-летний полузащитник уже шестой сезон выступает за команду и с каждым сезоном становится все лучше и лучше.

«Кадис»

Сейчас команда идет в зоне вылета на 18-м месте с 15 очками и имеет туманные перспективы остаться в элитном дивизионе, так как игра у команды не особо поставлена, а состав нуждается в серьезном усилении.

В последнем туре «Кадис» на выезде уступил прямому конкуренту «Гранаде» со счетом 0:2, не показав ничего в атаке и пропустив по голу в каждом из таймов.

Вообще безвыигрышная серия «Кадиса» в чемпионате достигла уже 16-ти туров. Последний раз команда побеждала «Вильярреал» со счетом 3:1 в начале сентября.

Не помогла и очередная смена главного тренера, уже третья по ходу этого сезона. Сейчас «Кадис» возглавил 47-летний Серхио, в прошлом довольно известный футболист, но как тренер пока себя ничем не проявил.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, хозяева идут фаворитами, на победу «Алавеса» дают 1,87, на «Кадис» — 5,10, ничья же оценивается в 3,40.

Игра вряд ли получится зрелищной, команды играют в тягучий и плотный футбол, а «Кадис» к тому же очень слаб в атаке.

Мы считаем, что тут можно рассмотреть прогноз и ставку на тотал меньше 2 за 1,85.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на тотал меньше 1 за 5,60.