ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297 Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 01:57
    • Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» с Захаряном одолел «Осасуну» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Не стоит ждать много голов

    «Алавес» — «Кадис». Ставка (к. 1,85) и прогноз на чемпионат Испании 19 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Кадис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Гарсия Пласа — тренер «Алавеса»
    «Алавес» — «Кадис». Матч пройдет в рамках 21-го тура испанской Примеры 19 ноября, начало — 23:00 (мск) «Алавес» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2024 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •

    «Алавес»

    После 20-ти туров команда располагается на 13-м месте с 20 очками и имеет отличные перспективы сохранить себе место на следующий сезон в испанской Ла Лиге.

    В последнем туре «Алавес» смог отнять очки у второй по статусу команды Страны Басков «Реала Сосьедад» (команда из Витории также относится к этому аутентичному региону), сыграв с ним вничью со счетом 1:1.

    Коэффициенты матча Алавес — Кадис

    1X2Новым игрокам
  • 1.783.405.10Бонус$9500
    •

    Причем, дружина Луиса Гарсии была очень близка к тому, чтобы увезти три очка из Сан-Себастьяна, но уже в компенсированное время соперник смог сравнять счет и уйти от поражения.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Единственный гол за «Алавес» забил с пенальти на 76-й минуте Луис Риоха, который является не только капитаном, но и харизматичным лидером раздевалки. Этот 30-летний полузащитник уже шестой сезон выступает за команду и с каждым сезоном становится все лучше и лучше.

    «Кадис»

    Сейчас команда идет в зоне вылета на 18-м месте с 15 очками и имеет туманные перспективы остаться в элитном дивизионе, так как игра у команды не особо поставлена, а состав нуждается в серьезном усилении.

    В последнем туре «Кадис» на выезде уступил прямому конкуренту «Гранаде» со счетом 0:2, не показав ничего в атаке и пропустив по голу в каждом из таймов.

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • Вчера

    • Вообще безвыигрышная серия «Кадиса» в чемпионате достигла уже 16-ти туров. Последний раз команда побеждала «Вильярреал» со счетом 3:1 в начале сентября.

    Не помогла и очередная смена главного тренера, уже третья по ходу этого сезона. Сейчас «Кадис» возглавил 47-летний Серхио, в прошлом довольно известный футболист, но как тренер пока себя ничем не проявил.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, хозяева идут фаворитами, на победу «Алавеса» дают 1,87, на «Кадис» — 5,10, ничья же оценивается в 3,40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Игра вряд ли получится зрелищной, команды играют в тягучий и плотный футбол, а «Кадис» к тому же очень слаб в атаке.

    Мы считаем, что тут можно рассмотреть прогноз и ставку на тотал меньше 2 за 1,85.

    Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на тотал меньше 1 за 5,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Меньшик — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Димитров -Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Сирия — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алания — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.16
  • Прогноз на матч Сокол — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Волгарь — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алавес» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать много голов
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры