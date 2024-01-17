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    Сохранит ли Ливан шансы на плей-офф?

    Ливан — Китай. Ставка (к. 2.55) и прогноз на Кубок Азии 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ливан — Китай
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    Китай — фаворит матча
    Ливан сыграет с Китаем в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 17 января, начало — в 14:30 мск. Ливан — Китай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A 17 Января 2024 года
    Ливан
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    •  Ливан 14:30 Китай Китай
  • Пекин
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    Ливан

    В первом туре группового раунда Ливан потерпел разгромное поражение, в результате чего теперь занимает последнее, 4-е место. Его обидчиком стал Катар (0:3).

    Сборная также стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В двух стартовах турах она сыграла вничью с Палестиной (0:0) и Бангладеш (1:1), в результате чего занимает 2-е место в группе.

    Коэффициенты матча Ливан — Китай

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    Накануне старта в Кубке Азии команда также потерпела поражение. На выезде она проиграла Саудовской Аравии (0:1), пропустив один мяч и не забив ни одного.

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    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу, тогда как в двух последних из них проиграл, так что у номинальных хозяев явно не лучшая форма.

    Китай

    Китай в стартовом туре группового раунда Кубка Азии сыграл вничью. В матче против Таджикистана он хотя и не пропустил, но также и не сумел отличиться хотя бы одним голом — 0:0.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала три очка из шести и занимает третье место, где проход обеспечивают первые два.

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    • Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела неудачу. В рамках товарищеской встречи она уступила сопернику из КНР — Гонконгу (1:2), забив один мяч и пропустив два.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу, тогда как сейчас у него безвыигрышная серия в три матча, так что форма у «Поднебесной» также не ахти.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Китай, коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех Ливана оценивается в 3,10, ничья — в 3,05.

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    В четырех из пяти последних матчей номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,55.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в трех из пяти последних матчей Китая был реализован именно такой сценарий.

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    Ливан — Китай: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Ливан шансы на плей-офф?
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