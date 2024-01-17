Ливан сыграет с Китаем в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 17 января, начало — в 14:30 мск. Ливан — Китай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ливан

В первом туре группового раунда Ливан потерпел разгромное поражение, в результате чего теперь занимает последнее, 4-е место. Его обидчиком стал Катар (0:3).

Сборная также стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В двух стартовах турах она сыграла вничью с Палестиной (0:0) и Бангладеш (1:1), в результате чего занимает 2-е место в группе.

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Накануне старта в Кубке Азии команда также потерпела поражение. На выезде она проиграла Саудовской Аравии (0:1), пропустив один мяч и не забив ни одного.

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В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу, тогда как в двух последних из них проиграл, так что у номинальных хозяев явно не лучшая форма.

Китай

Китай в стартовом туре группового раунда Кубка Азии сыграл вничью. В матче против Таджикистана он хотя и не пропустил, но также и не сумел отличиться хотя бы одним голом — 0:0.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала три очка из шести и занимает третье место, где проход обеспечивают первые два.

Перед стартом на Кубке Азии команда потерпела неудачу. В рамках товарищеской встречи она уступила сопернику из КНР — Гонконгу (1:2), забив один мяч и пропустив два.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу, тогда как сейчас у него безвыигрышная серия в три матча, так что форма у «Поднебесной» также не ахти.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Китай, коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех Ливана оценивается в 3,10, ничья — в 3,05.

В четырех из пяти последних матчей номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,55.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в трех из пяти последних матчей Китая был реализован именно такой сценарий.