«Аль-Кадисия» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 января, начало — в 16:00 мск. «Аль-Кадисия» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Кадисия»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за чемпионский титул. «Аль-Кадисия» сейчас отстает от лидера чемпионата Кувейта на один пункт.

Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 14 поединках чемпионата она смогла забить всего 26 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В домашней встрече «Аль-Кадисия» минимально переиграла «Аль-Насер».

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Да и вообще, оборона команды выглядит весьма монолитно. В 14 матчах пропущено всего лишь 9 голов.

И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Кувейтцы смотрятся мощнее соперника.

«Акрон»

Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Тольяттинцы сражаются за выход в РПЛ.

Причем «Акрон» ушел зимовать на 4 позиции. Отставание от лидера составляет всего лишь два турнирных пункта.

В своем последнем поединке «Акрон» не смог добиться победы. Команда расписала мировую с «Аланией» (1:1).

Вот только почти двухмесячный игровой простой не может не сказаться. Да и кадровых перемен избежать не удалось.

Тольяттинцы явно постараются сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке россияне способны проявить себя.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Кадисии» предлагают — 2.40.

На викторию «Акрона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.

Кувейтцы сейчас находятся в накате , тогда как «Акрон» давненько не проводил официальных поединков.

Наш прогноз — Победа «Аль-Кадисии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.06.