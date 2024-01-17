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    «Акрону» ничего не светит?!

    «Аль-Кадисия» — «Акрон». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Кадисия» — «Акрон»
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    «Акрон»
    «Аль-Кадисия» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 января, начало — в 16:00 мск. «Аль-Кадисия» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Кадисия»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за чемпионский титул. «Аль-Кадисия» сейчас отстает от лидера чемпионата Кувейта на один пункт.

    Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 14 поединках чемпионата она смогла забить всего 26 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В домашней встрече «Аль-Кадисия» минимально переиграла «Аль-Насер».

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    Да и вообще, оборона команды выглядит весьма монолитно. В 14 матчах пропущено всего лишь 9 голов.

    И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Кувейтцы смотрятся мощнее соперника.

    «Акрон»

    Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Тольяттинцы сражаются за выход в РПЛ.

    Причем «Акрон» ушел зимовать на 4 позиции. Отставание от лидера составляет всего лишь два турнирных пункта.

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    • В своем последнем поединке «Акрон» не смог добиться победы. Команда расписала мировую с «Аланией» (1:1).

    Вот только почти двухмесячный игровой простой не может не сказаться. Да и кадровых перемен избежать не удалось.

    Тольяттинцы явно постараются сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке россияне способны проявить себя.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Кадисии» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Акрона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.

    Кувейтцы сейчас находятся в накате, тогда как «Акрон» давненько не проводил официальных поединков.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Кадисии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.06.

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    «Аль-Кадисия» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. «Акрону» ничего не светит?!
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