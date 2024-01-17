«Аль-Кадисия»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за чемпионский титул. «Аль-Кадисия» сейчас отстает от лидера чемпионата Кувейта на один пункт.
Команда не столь мощно выглядит в плане реализации. В 14 поединках чемпионата она смогла забить всего 26 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В домашней встрече «Аль-Кадисия» минимально переиграла «Аль-Насер».
Да и вообще, оборона команды выглядит весьма монолитно. В 14 матчах пропущено всего лишь 9 голов.
И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Кувейтцы смотрятся мощнее соперника.
«Акрон»
Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Тольяттинцы сражаются за выход в РПЛ.
Причем «Акрон» ушел зимовать на 4 позиции. Отставание от лидера составляет всего лишь два турнирных пункта.
В своем последнем поединке «Акрон» не смог добиться победы. Команда расписала мировую с «Аланией» (1:1).
Вот только почти двухмесячный игровой простой не может не сказаться. Да и кадровых перемен избежать не удалось.
Тольяттинцы явно постараются сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке россияне способны проявить себя.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Кадисии» предлагают — 2.40.
На викторию «Акрона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.
Кувейтцы
Наш прогноз — Победа «Аль-Кадисии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.06.