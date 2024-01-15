Южная Корея
Один из главных фаворитов Кубка Азии получил на старте довольно легкого соперника и проблем с ним в первом туре возникнуть не должно.
С февраля 2023 года сборную Южной Кореи возглавил известный в прошлом немецкий футболист и тренер Юрген Клинсманн. По азиатским меркам состав у команды очень сильный и сбалансированный.
Коэффициенты матча Южная Корея — Бахрейн
Во всех линиях, кроме вратарской, в Южной Кореи есть много известных футболистов и даже звезды мирового уровня. В первую очередь, это защитник Ким Мин Джэ из мюнхенской «Баварии» и Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма».
Есть и второй эшелон довольно крепких игроков, которые выступают в английской Премьер-лиге, Бундеслиге, французской Лиге 1, да и корейский чемпионат сам по себе довольно неплохого уровня.
Бахрейн
Пределом мечтаний сборной Бахрейна будет выход из группы и противостояние с Малайзией и Иорданией, которые с ней примерно одного уровня.
Перед началом турнира Бахрейн сыграл две товарищеских встречи и в обеих уступил. Сначала было поражение от Анголы со счетом 0:3, а затем через неделю от более статусной Австралии (0:2).
Полгода назад сборную Бахрейна пригласили тренировать сильного в прошлом футболиста испанца Хуана Антонио Пицци, который в качестве наставника успел поработать с аргентинскими клубами, сборной Чили и испанской «Валенсией».
Результаты работы у него пока противоречивые. Главной звездой команды считается 27-летний вингер Али Мадан, довольно известный футболист на азиатском континенте, но в Европе никогда не выступавший.
Прогноз и ставка
Явным фаворитом матча букмекеры считают Южную Кореи, на победу которой дают 1,19, а на Бахрейн — 16,5. Ничья оценивается в 6,80.
Корейцы значительно сильнее и должны с первых минут подтвердить свой уровень.
Мы считаем, что неплохим вариантом для ставки и прогноза будет победа Южной Кореи с форой минус 2 за 2,03.
Любители рисковать могут взять ставку на Южную Кореи с форой минус 3 за 4,0.