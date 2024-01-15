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    Корейцы сметут своего соперника

    Южная Корея — Бахрейн. Ставка (к. 2,03) и прогноз на Кубок Азии 15 января 2024 года

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    Южная Корея — Бахрейн. Матч пройдет в рамках группового этапа Кубка Азии 15 января, начало — 14:30 (мск) Южная Корея — Бахрейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа E 15 Января 2024 года

    Южная Корея

    Один из главных фаворитов Кубка Азии получил на старте довольно легкого соперника и проблем с ним в первом туре возникнуть не должно.

    С февраля 2023 года сборную Южной Кореи возглавил известный в прошлом немецкий футболист и тренер Юрген Клинсманн. По азиатским меркам состав у команды очень сильный и сбалансированный.

    Коэффициенты матча Южная Корея — Бахрейн

    1X2Новым игрокам
  • 1.206.5016.00Бонус$9500
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    Во всех линиях, кроме вратарской, в Южной Кореи есть много известных футболистов и даже звезды мирового уровня. В первую очередь, это защитник Ким Мин Джэ из мюнхенской «Баварии» и Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма».

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    • Есть и второй эшелон довольно крепких игроков, которые выступают в английской Премьер-лиге, Бундеслиге, французской Лиге 1, да и корейский чемпионат сам по себе довольно неплохого уровня.

    Бахрейн

    Пределом мечтаний сборной Бахрейна будет выход из группы и противостояние с Малайзией и Иорданией, которые с ней примерно одного уровня.

    Перед началом турнира Бахрейн сыграл две товарищеских встречи и в обеих уступил. Сначала было поражение от Анголы со счетом 0:3, а затем через неделю от более статусной Австралии (0:2).

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    Полгода назад сборную Бахрейна пригласили тренировать сильного в прошлом футболиста испанца Хуана Антонио Пицци, который в качестве наставника успел поработать с аргентинскими клубами, сборной Чили и испанской «Валенсией».

    Результаты работы у него пока противоречивые. Главной звездой команды считается 27-летний вингер Али Мадан, довольно известный футболист на азиатском континенте, но в Европе никогда не выступавший.

    Прогноз и ставка

    Явным фаворитом матча букмекеры считают Южную Кореи, на победу которой дают 1,19, а на Бахрейн — 16,5. Ничья оценивается в 6,80.

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    Корейцы значительно сильнее и должны с первых минут подтвердить свой уровень.

    Мы считаем, что неплохим вариантом для ставки и прогноза будет победа Южной Кореи с форой минус 2 за 2,03.

    Любители рисковать могут взять ставку на Южную Кореи с форой минус 3 за 4,0.

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    Южная Корея — Бахрейн: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Корейцы сметут своего соперника
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