Южная Корея — Бахрейн. Матч пройдет в рамках группового этапа Кубка Азии 15 января, начало — 14:30 (мск) Южная Корея — Бахрейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Южная Корея

Один из главных фаворитов Кубка Азии получил на старте довольно легкого соперника и проблем с ним в первом туре возникнуть не должно.

С февраля 2023 года сборную Южной Кореи возглавил известный в прошлом немецкий футболист и тренер Юрген Клинсманн. По азиатским меркам состав у команды очень сильный и сбалансированный.

Коэффициенты матча Южная Корея — Бахрейн 1X2Новым игрокам 1.206.5016.00Бонус$9500

Во всех линиях, кроме вратарской, в Южной Кореи есть много известных футболистов и даже звезды мирового уровня. В первую очередь, это защитник Ким Мин Джэ из мюнхенской «Баварии» и Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма».

Есть и второй эшелон довольно крепких игроков, которые выступают в английской Премьер-лиге, Бундеслиге, французской Лиге 1, да и корейский чемпионат сам по себе довольно неплохого уровня.

Бахрейн

Пределом мечтаний сборной Бахрейна будет выход из группы и противостояние с Малайзией и Иорданией, которые с ней примерно одного уровня.

Перед началом турнира Бахрейн сыграл две товарищеских встречи и в обеих уступил. Сначала было поражение от Анголы со счетом 0:3, а затем через неделю от более статусной Австралии (0:2).

Все прогнозы на футбол

Полгода назад сборную Бахрейна пригласили тренировать сильного в прошлом футболиста испанца Хуана Антонио Пицци, который в качестве наставника успел поработать с аргентинскими клубами, сборной Чили и испанской «Валенсией».

Результаты работы у него пока противоречивые. Главной звездой команды считается 27-летний вингер Али Мадан, довольно известный футболист на азиатском континенте, но в Европе никогда не выступавший.

Прогноз и ставка

Явным фаворитом матча букмекеры считают Южную Кореи, на победу которой дают 1,19, а на Бахрейн — 16,5. Ничья оценивается в 6,80.

Корейцы значительно сильнее и должны с первых минут подтвердить свой уровень.

Мы считаем, что неплохим вариантом для ставки и прогноза будет победа Южной Кореи с форой минус 2 за 2,03.

Любители рисковать могут взять ставку на Южную Кореи с форой минус 3 за 4,0.