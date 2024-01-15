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    Сумеет ли «Альтос» добиться победы?

    «Альтос» — «АСА Арапирака». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Копа де Нордесте, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Альтос» — «АСА Арапирака»
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    «Альтос»
    «Альтос» сыграет на своем поле с «АСА Арапирака» в рамках финала квалификации Копа де Нордесте. Матч пройдет 15 января, начало — в 01:00 мск. «Альтос» — «АСА Арапирака»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Альтос»

    Эта команда провалила прошедший чемпионат. По его итогам «Альтос» вылетел в серию D, заняв предпоследнее место.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 19 матчах она сумела отличиться всего лишь 14 голами.

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Альтос» в серии послематчевых пенальти сумел одолеть «Санта-Круз».

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    Да и вообще, команда явно способна улучшить свою игру. В полуфинале она явно прибавила после перерыва.

    Номинальные хозяева явно намерены искать свои шансы в атаке. «Альтос» выглядит монолитнее соперника.

    «АСА Арапирака»

    Эта команда минувший сезон провела, в целом, неудачно. «АСА Арапирака» не смогла повыситься в классе, хотя такая цель ставилась.

    Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. Даже в Серии D она забивала в среднем гол за матч.

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    • В своем последнем поединке «АСА Арапирака» сумела выиграть лишь в серии пенальти. Команда таким способом одолела «Ферровиарио».

    Причем в том поединке команда отыгралась в самом эндшпиле. Более того, сделала это в численном меньшинстве.

    Отчетный поединок вынужден будет пропустить Зе Вилсон. Хавбек был удален в полуфинальном поединке Копа де Нордесте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Альтоса» предлагают — 2.11.

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    На викторию «АСА Арапирака» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.10.

    «Альтос» по игре выглядит сильнее оппонента, и наверняка будет действовать первым номером.

    Наш прогноз — Победа «Альтоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Альтос» — «АСА Арапирака»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Альтос» добиться победы?
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