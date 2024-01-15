«Альтос» сыграет на своем поле с «АСА Арапирака» в рамках финала квалификации Копа де Нордесте. Матч пройдет 15 января, начало — в 01:00 мск. «Альтос» — «АСА Арапирака»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Альтос»

Эта команда провалила прошедший чемпионат. По его итогам «Альтос» вылетел в серию D, заняв предпоследнее место.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 19 матчах она сумела отличиться всего лишь 14 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Альтос» в серии послематчевых пенальти сумел одолеть «Санта-Круз».

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Да и вообще, команда явно способна улучшить свою игру. В полуфинале она явно прибавила после перерыва.

Номинальные хозяева явно намерены искать свои шансы в атаке. «Альтос» выглядит монолитнее соперника.

«АСА Арапирака»

Эта команда минувший сезон провела, в целом, неудачно. «АСА Арапирака» не смогла повыситься в классе, хотя такая цель ставилась.

Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. Даже в Серии D она забивала в среднем гол за матч.

В своем последнем поединке «АСА Арапирака» сумела выиграть лишь в серии пенальти. Команда таким способом одолела «Ферровиарио».

Причем в том поединке команда отыгралась в самом эндшпиле. Более того, сделала это в численном меньшинстве.

Отчетный поединок вынужден будет пропустить Зе Вилсон. Хавбек был удален в полуфинальном поединке Копа де Нордесте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Альтоса» предлагают — 2.11.

На викторию «АСА Арапирака» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.10.

«Альтос» по игре выглядит сильнее оппонента , и наверняка будет действовать первым номером.

Наш прогноз — Победа «Альтоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.