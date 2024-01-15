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    Алжир и Ангола забьют друг другу

    Алжир — Ангола. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Африки, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алжир — Ангола
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    Рияд Марез (сборная Алжира)
    Алжир сыграет с Анголой в рамках 1-го тура Кубка Африки. Матч пройдет 15 января, начало — в 23:00 мск. Алжир — Ангола: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа D 15 Января 2024 года
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  • Алжир
    •  Алжир 23:00 Ангола Ангола
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    Алжир

    Главная команда Алжира при подготовке к турниру успела провести в январе два товарищеских матча. Сначала алжирцы разгромили Того (3:0), а после разбили Бурунди (4:0). В конце прошлого гола алжирская национальная команда обыграла олимпийскую сборную страны (2:1).

    В квалификации на Кубок африканских наций Алжир проблем не испытал. Команда уверенно стала первой, добыв пять, сыграв в одну ничью и набрав 16 пунктов. Соперниками сборной Алжира были команды Танзании, Уганды и Нигера.

    Коэффициенты матча Алжир — Ангола

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    Также подопечные Джамеля Бельмади уже стартовали в квалификации на чемпионат мира. Они смогли сломить сопротивление Сомали (3:1) и оказались сильнее Мозамбика (2:0). Также соперниками команды являются Ботсвана, Гвинея и Уганда.

    Прогнозы на Кубок Африки

    На прошлом Кубке Африки сборная Алжира сенсационно не смогла выйти даже из группы, набрав лишь одно очко и заняв последнее место. Соперниками алжирской команды были Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея и Сьерра-Леоне.

    Ангола

    «Черные антилопы» также успели провести два контрольных матча в январе при подготовке к турниру. Сначала ангольцы сыграли вничью с ДР Конго (0:0), а затем сломили сопротивление Бахрейна (3:0). На Кубке Африки главная команда Анголы может быть грозной силой.

    Ангольская национальная команда с большим трудом, но все же смогла пройти квалификацию на турнир. Ангола набрала девять баллов в шести встречах, став второй в своем квартете. Она пропустила вперед Гану, но смогла обойти ЦАР и Мадагаскар.

    Сборная Анголы не очень хорошо стартовала в отборе на чемпионат мира. Ангольская «националка» на выезде поделила очки с Кабо-Верде (0:0) и Маврикием (0:0). Также в одной группе с ними находятся Камерун, Ливия и Эсватини.

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    • Что касается прошлого розыгрыша Кубка Африки, то подопечные Педру Гонсалвеша даже не смогли пробиться в основной этап. Они заняли последнее место в своей группе в квалификации, пропустив вперед Гамбию, Габон и ДР Конго.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Алжиру, на победу которого предлагают поставить за 1.51.

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    На викторию Анголы дают 7.60, ничья оценена в 3.85.

    Поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, что если Алжир и сможет победить, то сделает это минимально.

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    Алжир — Ангола: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Алжир и Ангола забьют друг другу
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