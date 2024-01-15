Алжир
Главная команда Алжира при подготовке к турниру успела провести в январе два товарищеских матча. Сначала алжирцы разгромили Того (3:0), а после разбили Бурунди (4:0). В конце прошлого гола алжирская национальная команда обыграла олимпийскую сборную страны (2:1).
В квалификации на Кубок африканских наций Алжир проблем не испытал. Команда уверенно стала первой, добыв пять, сыграв в одну ничью и набрав 16 пунктов. Соперниками сборной Алжира были команды Танзании, Уганды и Нигера.
Коэффициенты матча Алжир — Ангола
Также подопечные Джамеля Бельмади уже стартовали в квалификации на чемпионат мира. Они смогли сломить сопротивление Сомали (3:1) и оказались сильнее Мозамбика (2:0). Также соперниками команды являются Ботсвана, Гвинея и Уганда.
На прошлом Кубке Африки сборная Алжира сенсационно не смогла выйти даже из группы, набрав лишь одно очко и заняв последнее место. Соперниками алжирской команды были Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея и Сьерра-Леоне.
Ангола
«Черные антилопы» также успели провести два контрольных матча в январе при подготовке к турниру. Сначала ангольцы сыграли вничью с ДР Конго (0:0), а затем сломили сопротивление Бахрейна (3:0). На Кубке Африки главная команда Анголы может быть грозной силой.
Ангольская национальная команда с большим трудом, но все же смогла пройти квалификацию на турнир. Ангола набрала девять баллов в шести встречах, став второй в своем квартете. Она пропустила вперед Гану, но смогла обойти ЦАР и Мадагаскар.
Сборная Анголы не очень хорошо стартовала в отборе на чемпионат мира. Ангольская «националка» на выезде поделила очки с Кабо-Верде (0:0) и Маврикием (0:0). Также в одной группе с ними находятся Камерун, Ливия и Эсватини.
Что касается прошлого розыгрыша Кубка Африки, то подопечные Педру Гонсалвеша даже не смогли пробиться в основной этап. Они заняли последнее место в своей группе в квалификации, пропустив вперед Гамбию, Габон и ДР Конго.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Алжиру, на победу которого предлагают поставить за 1.51.
На викторию Анголы дают 7.60, ничья оценена в 3.85.
Поставим на то, что обе команды смогут забить.
Также сделаем ставку на то, что если Алжир и сможет победить, то сделает это минимально.