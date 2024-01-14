Гана сыграет с Кабо Верде в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:00 мск. Гана — Кабо Верде: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гана»

Гана относительно комфортно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ей удалось выиграть отборочную группу, опередив Анголу, ЦАР и Мадагаскар.

При этом «Черные Звезды» выдали противоречивый старт в квалификации на чемпионат мира 2026 года. По итогам двух туров они набрали максимальные три очка и занимают четвертое место из шести.

Коэффициенты матча Гана — Кабо-Верде 1X2Новым игрокам 1.803.305.00Бонус$9500

В своем последнем матче сборная не смогла одержать победу. В товарищеской встрече она на своем поле разошлась миром с Намибией (0:0), где ни один из соперников не забивал.

Прогнозы на Кубок Африки

В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Кабо Верде»

Кабо Верде в серьезной борьбе вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он занял второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед Буркина Фасо, а также опередив Того и Эсватини.

Неплохо команда выступает и в квалификации на чемпионат мира 2026 года, ведь по итогам двух туров набрала только четыре очка, уступая лидеру Камеруну по дополнительным показателям.

В своем последнем матче сборная потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи на выезде она проиграла Тунису (0:2), пропустив два безответных мяча.

В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма уж точно не лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Гана, коэффициент на победу которой равен 1,80. Успех Кабо Верде оценивается в 5,00, ничья — в 3,30.

Номинальные гости проиграли четыре из шести последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Гана выиграет за 1,80.

Еще один вариант ставки — Гана выиграет 1-й тайм и матч за 2,90, ведь гости проиграли четыре из шести последних матчей, поэтому способны реализовать такой сценарий.