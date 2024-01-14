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    Оступится ли Гана о Кабо Верде?

    Гана — Кабо Верде. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок африканских наций, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гана — Кабо Верде
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    Гана — фаворит матча
    Гана сыграет с Кабо Верде в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:00 мск. Гана — Кабо Верде: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа B 14 Января 2024 года
    Гана
  • Аккра
    •  Гана 23:00 Кабо-Верде Кабо-Верде
  • Прая
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    «Гана»

    Гана относительно комфортно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ей удалось выиграть отборочную группу, опередив Анголу, ЦАР и Мадагаскар.

    При этом «Черные Звезды» выдали противоречивый старт в квалификации на чемпионат мира 2026 года. По итогам двух туров они набрали максимальные три очка и занимают четвертое место из шести.

    Коэффициенты матча Гана — Кабо-Верде

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  • 1.803.305.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче сборная не смогла одержать победу. В товарищеской встрече она на своем поле разошлась миром с Намибией (0:0), где ни один из соперников не забивал.

    Прогнозы на Кубок Африки

    В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Кабо Верде»

    Кабо Верде в серьезной борьбе вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он занял второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед Буркина Фасо, а также опередив Того и Эсватини.

    Неплохо команда выступает и в квалификации на чемпионат мира 2026 года, ведь по итогам двух туров набрала только четыре очка, уступая лидеру Камеруну по дополнительным показателям.

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    • В своем последнем матче сборная потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи на выезде она проиграла Тунису (0:2), пропустив два безответных мяча.

    В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма уж точно не лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Гана, коэффициент на победу которой равен 1,80. Успех Кабо Верде оценивается в 5,00, ничья — в 3,30.

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    Номинальные гости проиграли четыре из шести последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Гана выиграет за 1,80.

    Еще один вариант ставки — Гана выиграет 1-й тайм и матч за 2,90, ведь гости проиграли четыре из шести последних матчей, поэтому способны реализовать такой сценарий.

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    Гана — Кабо Верде: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли Гана о Кабо Верде?
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