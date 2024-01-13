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    Узбеки быстро добьются своего

    Узбекистан — Сирия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 13 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023
    Прогноз и ставки на Узбекистан — Сирия
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    Элдор Шомуродов
    Узбекистан сыграет на своем поле с Сирией в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 13 января, начало — в 20:30 мск. Узбекистан — Сирия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа B 13 Января 2024 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 20:30 Сирия Сирия
  • Дамаск
    •

    Узбекистан

    Узбеки реально способны побороться за лидерство в своем квартете. Команда имеет сбалансированный состав, и явно поднатореет в плане реализации.

    В последних своих поединках команда выглядела прилично. Сборную Кыргызстана она переиграла со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Узбекистан — Сирия

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    В своем последнем поединке команда также добыла викторию. Узбекистан скромно одолел Палестину (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    В пяти своих последних матчах узбеки победили четырежды. И лишь в поединке с Ираном команда добыла почетный паритет (2:2).

    Вот и в этой встрече Узбекистан явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются успешно стартовать в турнире.

    Сирия

    Эта команда не особо продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах ей удалось разжиться лишь тремя очками.

    Да и забивает команда с огромнейшей натугой. В двух матчах отбора на чемпионат мира ей удалось отличиться лишь однажды.

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    • Свой последний поединок команда едва ли может записать себе в актив. Сирия в контрольной встрече не смогла переиграть Малайзию (2:2).

    А вот до того команда сыграла вничью с киргизами (1:1). А вот мощным японцам сборная Сирии уступила по всем статьям (0:5).

    Скорее всего, номинальные гости будут действовать вторым номером. Впрочем, сирийцы не раз и не два показывали себя на фоне сильных соперников.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Узбекистана предлагают — 1.56.

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    На викторию Сирии дают — 6.35, ничья оценена — в 3.94.

    Узбеки явно сильнее соперника, и уж точно должны пойти в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Узбекистана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.

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    Узбекистан — Сирия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Узбеки быстро добьются своего
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