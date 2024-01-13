Узбекистан сыграет на своем поле с Сирией в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 13 января, начало — в 20:30 мск. Узбекистан — Сирия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Узбекистан

Узбеки реально способны побороться за лидерство в своем квартете. Команда имеет сбалансированный состав, и явно поднатореет в плане реализации.

В последних своих поединках команда выглядела прилично. Сборную Кыргызстана она переиграла со счетом 4:1.

Коэффициенты матча Узбекистан — Сирия 1X2Новым игрокам 1.653.905.40Бонус$9500

В своем последнем поединке команда также добыла викторию. Узбекистан скромно одолел Палестину (1:0).

Все прогнозы на футбол

В пяти своих последних матчах узбеки победили четырежды. И лишь в поединке с Ираном команда добыла почетный паритет (2:2).

Вот и в этой встрече Узбекистан явно будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются успешно стартовать в турнире.

Сирия

Эта команда не особо продуктивно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах ей удалось разжиться лишь тремя очками.

Да и забивает команда с огромнейшей натугой. В двух матчах отбора на чемпионат мира ей удалось отличиться лишь однажды.

Свой последний поединок команда едва ли может записать себе в актив. Сирия в контрольной встрече не смогла переиграть Малайзию (2:2).

А вот до того команда сыграла вничью с киргизами (1:1). А вот мощным японцам сборная Сирии уступила по всем статьям (0:5).

Скорее всего, номинальные гости будут действовать вторым номером. Впрочем, сирийцы не раз и не два показывали себя на фоне сильных соперников.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Узбекистана предлагают — 1.56.

На викторию Сирии дают — 6.35, ничья оценена — в 3.94.

Узбеки явно сильнее соперника, и уж точно должны пойти в атаку с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа Узбекистана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.